Abilinnapea Kalle Klandorf: linn oleks saanud ühistransporti laulupeol paremini korraldada

Laulupeolised nurisesid nii ühismeedias kui ka leheveergudel, et lauluväljakult oli keeruline ühistranspordiga minema pääseda, sest bussid jäid tulemata, hilinesid või olid puupüsti täis. Kui eile pahandas Tallinna transpordiameti juht Andres Harjo meediaga, et ajalehed piisavalt linna infot ei levitanud, siis abilinnapea Kalle Klandorf näeb siiski teatavat tegemata tööd linnal endal.

"Oleks pidanud mõtlema selle peale rohkem, kuidas see (transpordi - H.N) info laulupeolisteni jõuaks," sõnas Klandorf.

"Me mõtlesime, et kui anname informatsiooni meedia kaudu laulupeolisteni, siis küllap see jõuab kohale. Inimesed siiski polnud piisavalt lugenud, ega ei teadnud asju piisavalt hästi, paljud olid ju proovidega hõivatud," sõnas Klandorf.

Ta tõi näiteid, et tulevikus peaks linn kindlasti panema liiklusinfo ka ametlikku laulupeo brošüüri, kus on korralduslik info sees ning tegema teavitustööd sotsiaalmeedias. Lisaks peaks riputama graafikumuudatustest teated busside ootepaviljonidesse ning kaasama vabatahtlikke, kes bussipeatustes inimestele juhiseid jagaks.

Siiski ei pidanud Klandorf olukorda katastroofiliseks. Ta nentis, et oleks võinud olla rohkem otseliine lauluväljakult linna. Lisaks tõi ta välja, et eribussid hakkasid sõitma liiga hilja ning sõitsid liiga kaua, kui inimesed tegelikult olid juba omadel jõududel linna pääsenud. Nii sõitsid eribussid ringi pooltühjadena. Järgmine kord lubas Klandorf kaaluda eribusside varasemat starti.