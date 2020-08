Ženja Fokin uuest Huawei sülearvutist: ma ei taha lihtsalt midagi ägedat, see peab olema ka praktiline

Tehnoloogia lihtsustab märgatavalt igapäevaseid tegevusi ja tõelisele moegurule kohaselt käivad Ženja jaoks disain ning funktsionaalsus käsikäes. Ta vahetas enda vana sülearvuti välja uue Huawei MateBook X Pro vastu ja on vaimustuses šikist elegantsist ning elu lihtsamaks muutvatest nutikatest funktsioonidest.

Peamiselt kasutab Ženja sülearvutit igapäevaste tööde ja toimetuste jaoks: meilidele vastamiseks, graafikute haldamiseks ja paljuski inspiratsiooni leidmiseks. „Ma ei taha lihtsalt midagi ägedat, vaid see peab olema igapäevaelus praktiline ja tööalaseid vajadusi rahuldav,” ütles ta.

„Enne kui ma MateBook X Pro sülearvuti funktsioonide juurde saan minna, siis see võib küll kellegi jaoks totter tunduda, aga sisu kõrval loeb ennekõike välimus. Õnneks selle puhul on mõlemad ilusti tasakaalus,” ütles Ženja. Üheks kõige olulisemaks omaduseks on sülearvuti juures kauakestev aku. „Aku vastupidavus on võti, et saaksin oma tegevustes vaba olla. Siin tulebki tehnoloogia appi ja MateBook X Pro aku peab tõesti vastu nii kaua, et ma ei peagi päeva jooksul adapterit ega pistikupesa otsima.”

Huawei

Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul on uue sülearvuti aku tõesti revolutsiooniline. „Pole midagi tüütumat kui tühi sülearvuti aku keset tihedat tööpäeva. MateBook X Prol on suure mahutavusega 56 Wh aku, mis peab vastu terve päeva pidevat kasutamist. Ja ka laadimise protsess on muudetud ülikiireks,” ütles Mishina.

Ženja Fokini hinnangul saab uut Huawei sülearvutit iseloomustada eelkõige sõnaga „šikk”. „Sellel on täiuseni viimistletud disain – mulle väga meeldib teemantlihvitud korpus, kuhu päriselt ka ei jää koledaid sõrmejälgi. Kui lähed töökohtumisele, siis töövahend ei saa räpakas välja näha. MateBook X Pro puhul ei pea võtma eraldi aega, et seda läikima nühkida, sest see ongi juba perfektne. Ma armastan selle šikki minimalismi ja ajatut hõngust – miski, mis jääb,” ütles Ženja.

Huawei

Mis kõnetab kindlasti igaüht, on sülearvuti kergus. Ženja sõnul ei vaju sülearvutit iga päev kaasas kandes üks õlg koledalt longu ja paaripäevasel tööreisil Riiga sai kotti pista isegi ühe raamatu, sest MateBook X Pro kaalub vaid 1,33 kilo! Sisu juurde minnes tekitab temas ullalaa-efekti sülearvuti kaamera. „Ma olen kindel, et enamik meist on osalenud lõika-kleebi kunstiringis, et osavalt oma läpaka kaamerasilm ära peita. Kes plaastrite, kes märkepaberi või nätsuga. MateBook X Pro puhul on kaamera mõnusasti klaviatuuri sees ja nupule vajutades hüppab see alt üles. Natuke futuristlik ja väga-väga äge lahendus,” ütles ta.

Nii nagu paljud inimesed jaksab ka Ženja tavaliselt vaid piiratud aja arvutis olla ja ekraani vaadata – Huawei uue sülearvuti puhul üllatas teda aga silmasõbralik ekraan. „Kui vaatasin sügis-talviseid kollektsioone, filmi või tegin bussis tööd, siis kogu see värvigamma on kuidagi silmale vähem väsitav ja koormav,” sõnas ta. Tegelikult on värske MateBook X Pro 13,9-tolline 3K FullView ekraan loodud nii, et värvid on äärmiselt detailsed ja realistlikud, samas on blokeeritud liigne sinine valgus, mis pika vaatamise jooksul silmadele kahju võib teha.

Huawei

Kõige rohkem eristub Huawei uus läpakas Ženja sõnul selle poolest, et kogu kasutajakogemus võimaldab sujuvamat ja kergemat igapäevast kulgemist. „Näiteks kui ma arvuti ekraani avan ja sõrme toitenupul hoian, siis see tuvastab mu ja pole vaja eraldi sisse logida. Samuti on üks kõige funktsionaalsemaid asju Huawei Share liides, millega saab arvuti ja telefoni üheks seadmeks siduda ning kõiki faile ja pilte kiiresti arvutisse liigutada. Ma ei pea enam jamama Dropboxi ja WeTransferiga. Päeva lõpuks – aeg on raha,” ütles Ženja.

Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina selgitab, et selleks, et kahe olulise seadme, nutitelefoni ja sülearvuti vahelisi ühenduvuse probleeme vältida, on ettevõte loonudki nutika Huawei Share süsteemi. „Vaid ühe puudutusega saab nutitelefoni ja sülearvuti muuta üheks superseadmeks ja seda isegi ilma internetiühenduseta. Sülearvutis saab kuvada telefoni ekraani, mis võimaldab sama klaviatuuri ja hiire kaudu kolleegidega sõnumite vahetamise ajal faile ühest seadmest teise lohistada ja neid sülearvutis redigeerida,” ütles Mishina.

MateBook X Pro on sülearvutite maailma nutirevolutsioon, mis on igas aspektis perfektsuseni lihvitud. „Soovitan Huawei MateBook X Prod liikuvale ja oma aega väärtustavale inimesele, kes fännab ühtlasi sujuvat disaini, mis on kooskõlas imeliste tehniliste lahendustega. No päriselt ka, me võime rääkida küll, et välimus pole oluline, aga isegi kui sisu on suurepärane, on see minu jaoks teisejärguline. Uue läpaka puhul on kõik mõnusasti tasakaalus,” ütles Ženja Fokin.