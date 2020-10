Võta oma Huawei seadmest maksimum Petal Searchi ja AppGallery abil

Nutiseadmete, eriti mobiiltelefonide kasutamises mängivad olulist rolli rakendused, mis on vajalikud nii suhtlemiseks, meelelahutuseks, enese harimiseks, tööks kui paljuks muuks. Seejuures tahab iga telefonikasutaja, et rakendused oleks võimalikult funktsionaalsed ning turvalised. Tehnoloogiaettevõte Huawei lähtub oma ametliku rakenduste poe AppGallery ja otsingutööriista Petal Search arendamisel igal sammul tarbijate ootustest ning vajadustest, et muuta rakenduste ja andmete leidmine, allalaadimine, haldamine ning jagamine oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks.

Uuendage oma telefoni andmeid kaotamata

Nutitelefonid on integreeritud meie igapäevaellu. Neid kasutatakse töö, suhtlemise, hariduse ja meelelahutuse jaoks, mis suurendab oluliselt vajadust seadmetesse salvestatud väärtuslikke andmeid või privaatset teavet kaitsta. Ent paljude kasutajate jaoks on telefoni vahetamine uue vastu tüütu töö. Andmete edastamisega ühest nutitelefonist teise kaasneb tihti ärevus, et midagi olulist võib kaduma minna. Isikuandmete edastamisel tuginevad kasutajad tavaliselt kolmandate osapoolte tööriistadele, mis on aeganõudvad - kõigepealt tuleb valida andmed, mida soovite salvestada, siis edastamise viisi ja alles seejärel teave kopeeritakse. Kõik muutub veelgi keerulisemaks, kui andmete kopeerimiseks on vaja kasutada täiendavaid juhtmeid või pistikuid.

Huawei töötab pidevalt selle nimel, et seadme vahetamisel ei peaks tegema üleliigseid tegevusi. Ettevõtte loodud spetsiaalne telefoni kloonimise (Phone Clone) funktsioon muudab andmete kopeerimise ja soovitud seadmesse edastamise lihtsaks ning kiireks.

Kloonimise funktsioon ühildub kõigi süsteemidega ning ei nõua WiFi-ühendust ega andmeliiklust, kuna see töötab lihtsalt QR-koodi seadistamise või ühenduse loomisega uues telefonis kohaliku interneti pääsupunktiga. Fotod, videod, aadressid ja muud failid edastatakse traadita võrgu krüptimise abil lihtsalt ja turvaliselt.

Huawei rakenduste poes on meeldivaid üllatusi

Enamasti otsitakse endale nutitelefoni, mis pakuks piiramatuid võimalusi ja uuenduslikke funktsioone: parim kaamera, võimas maht või suurepärane foto suumirežiim. Olenemata sellest, millised võimalused seadmel on, eeldab selle täielik nautimine toetavate rakenduste kasutamist.

Huawei ametlik rakenduste pood AppGallery pakub piiramatut juurdepääsu laiale valikule mobiilirakendustele. Veelgi enam, AppGallery's saadaval olevate rakenduste arv kasvab maailmas pidevalt - nädalas lisatakse sinna umbes 5000 uut rakendust. Tänu suurele valikule on igal kasutajal võimalus leida endale sobivad lahendused ning kohandada neid vastavalt individuaalsetele vajadustele.

Huawei rakenduste poes on 18 kategooriat, mis pakuvad palju võimalusi vaba aja veetmiseks, inspiratsiooni ammutamiseks või igapäevatöö hõlbustamiseks. Kasutajatel on juurdepääs maailma enim kasutatud rakendustele. Näiteks on saadaval ülipopulaarsed

mängud World of Tanks, Garena Free Fire: 3volution, aga ka palju muud. Lõõgastuda aitavad erinevad meditatiivsed mobiilirakendused või hea muusika Spotify kaudu. AppGallery pakub ka laia valikut äri- ja haridusrakendusi.

Parimate rakenduste leidmine pole kunagi varem olnud nii lihtne

Pideva arenduse käigus on Huawei töötanud välja pistikprogrammi Petal Search, et laiendada kasutajate võimalusi. Otsingutööriista abil saab otsida rakendusi mitte ainult ametlikust AppGalleryst, vaid ka internetist. Petal Search on mugav ja ohutu, kuna kõiki valitud otsingutulemusi mitte ainult ei kontrollita, vaid igaüks on määratletud ka oma täpse allikaga. Tänu koostööle ülemaailmsete ja Euroopa juhtivate otsingumootoritega nagu Qwant, on teabeotsing Petal Searchiga veelgi kaasaegsem ja mitmekesisem. Petal Seach on ühtlasi sertifitseeritud Euroopa privaatsuse märgisega (European Privacy Label).

Lisaks ühendab Petal Search turvatehnoloogia parimaid ja võrreldavaid privaatsuse standardeid. Eesmärk on tagada Huawei kasutajatele kõrgeimad andmete privaatsuse ja turvalisuse standardid. Uus otsingutööriist avab Huawei kasutajate jaoks värava miljonitele vidinatele ja võimaluse hõlpsasti otsida vajalikku, sealhulgas uudiseid, filme, muusikat, pilte ja palju muud.

