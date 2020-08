Viis turvalist ja õpetlikku mobiilirakendust, mida enne kooli lapse telefoni laadida

Tänapäeva väga digitaliseeritud maailmas näib, et kõik kannavad endaga kaasas nutitelefoni. Erandiks ei ole ka enamik kooliealisi lapsi. Kui oled oma lapsele nutitelefoni usaldanud, võib sellest kasu lõigata ka lapsevanem – äppide hulgast leiab palju valikuid, mille abil veenduda lapse turvalisuses ja pakkuda talle õpetlikku meelelahutust.

Huawei Eesti kommunikatsioonijuhi Helerin Kuke sõnul saab lapse nutitelefoni laadida mitmeid äppe, mis hoiavad neid turvaliselt nii digitaalses kui ka päris maailmas. „AppGallery platvormilt leiab rakendusi, millega jälgida lapse tegevusi telefonis, anda neile õppetunde turvalise käitumise kohta ja isegi jälgida nende hetkeasukohta,“ sõnas Kukk.

2018. aastal Eestis läbi viidud EU Kids Online’i uuringu tulemused näitasid, et 21 protsenti lapsevanematest kasutab mõnda jälgimisprogrammi, et hoida silm peal veebisaitidel, mida nende lapsed kasutavad. Sama suur osa vanemaid kasutas mõnda rakendust, mis võimaldas blokeerida veebisisu või piirata lapse internetis veedetud aega. Millised on aga uued rakendused, mis lapse turvalisusele kaasa aitavad?

Chat with parents



Äpp annab lapsele võimaluse vanemaga ühenduses olla – rakendusse saab lisada kogu perekonna kuni vanavanemateni välja. Pikkade telefonikõnede asemel võib laps saata äpi kaudu lähedastele sõnumi või helisalvestise enda tegevuse või asukoha kohta, et hoida neid muretsemast. Hädaolukorra puhul aitab rakenduse alarmi saatmise nupp – laps saab sellele vajutada, kui ta abi vajab, ning vanemad saavad selle kohta vastava teate.



Find My Kids



Find My Kids on lapsevanematele suunatud rakendus, mis aitab leida meelerahu, kui laps on kodust väljas ega vasta kõnedele. Rakenduse GPS-lokaatori abil saab jälgida lapse asukohta kaardil ja päevast liikumise ajalugu, mille abil saab veenduda, et laps ei külasta ohtlikke kohti ning veedab aega heade inimeste seltsis. Lisaks saab äpis kuulata lapse telefoni ümbruse heli ja saata tema telefoni valju signaali, kui seade on kaduma läinud. Rakenduses Find My Kids on olemas ka äppide ja aku taseme kontroll, millega saab jälgida lapse äppide kasutamist ning lasta endale meelde tuletada, et telefon on vaja laadima panna.



HERE We Go



See on kaardirakendus, mis muudab linnas nagiveerimise lapsele lihtsaks ja juhendab teda ühistranspordi kasutamisel. Äpp annab samm-sammulised juhised kas jala või bussiga sihtkohta jõudmiseks ja õpetab õiges kohas ühistranspordist väljuma. Hädavajalik rakendus, kui laps alles õpib kooliteed või peab turvaliselt õigesse sihtkohta jõudma.

Minder – for child



Minderi rakendus tuleb kahes osas – üks on mõeldud lapse ja teine lapsevanema nutitelefoni jaoks. Äpp ei hoia silma peal ainult lapse tegevustel digimaailmas, vaid ka väljapool seda. Sea lapsele päevased ülesanded ja saa temalt fototõestusi, kui kodutööd on tehtud – põnev ja interaktiivne viis suhtlemiseks. Lisaks saab rakenduse abil hoida silma peal lapse asukohal.



Monefy



Monefy rakendus õpetab lapsele raha säästmist ja hoiab silma peal tema kulutustel. See on rohkem kui väljaminekute jälgija – Monefyga saab võrrelda kulutusi sissetulekutega, eelarvet planeerida ja võimalikult edukalt taskuraha säästa. Lapsele rahaga ümber käimise õpetamiseks ei ole kunagi liiga vara.

Kommunikatsioonijuhi sõnul on üha digitaalsemaks muutuvas maailmas lapsevanematele suunatud rakendused aina populaarsemad. „Lapsed puutuvad mobiiliäppidega kokku juba enne sündi ning laste kooli- ja teismeliseeas kasutavad vanemad julgelt erinevaid võimalusi järeltulijate turvalisuse hoidmiseks ning nende tegevuse jälgimiseks digimaailmas,“ sõnas Kukk. Seda näitab ka AppGallery statistika.

„AppGallery platvormilt leiab üle 81 000 rakenduse ja see arv kasvab igas kuus märgatavalt. Juuli seisuga on sellel üle maailma 700 miljonit aktiivset kasutajat ja platvormile registreerunud äpiarendajate arv on kerkinud 1,6 miljonini. Nüüd on AppGallery poes ka uus otsingusüsteem Find Apps, mille abil on võimalik otse seadme avalehelt alla laadida miljoneid rakendusi, filme, pilte ja palju muud,“ sõnas Helerin Kukk.