Viis praktilist mobiilirakendust mugavaks reisi planeerimiseks

Piiride järkjärgulise avanemisega on taas võimalik võtta ette uusi seiklusi ja avastada põnevaid sihtkohti väljaspool kodumaad. Uusi turvakaalutlusi arvestades võib aga reisi planeerimine olla tavapärasest keerulisem. Need viis telefonirakendust aitavad järgmise seikluse kiiresti ja muretult paika panna ning jäädvustada mälestusi tähendusrikkal moel.

Puhkuse planeerimisel toetuvad inimesed rohkem kui kunagi varem oma nutitelefonile, sotsiaalmeediale ja erinevatele reisiäppidele. Telefonirakendused pole mitte ainult inspiratsiooniallikateks, vaid need on ka kasulikud broneeringute tegemisel ja kogu reisi logistika haldamisel – uute ning põnevate restoranide ja vaatamisväärsuste avastamisest kuni meeldejäävate hetkede jäädvustamiseni.

Rakendusega HRS Hotel Search saab otsida parimaid hinnapakkumisi ja valida ligi 300 000 majutusasutuse vahel üle maailma. Rakenduses saab võrrelda hindu, leida rahakotisõbralikum variant ja teha broneering paari sõrmeliigutusega. Nutikas alternatiiv populaarsetele äppidele Booking.com või AirBnb.

Trainline on Euroopa juhtiv rongi- ja bussirakendus. Äpp koondab kõik raudtee-, bussi- ja muud reisiteenused ühte mugavalt kasutatavasse rakendusse, tagamaks oma kasutajatele parimad hinnad ja reaalajas reisiinfo.

Inimesed kipuvad reiside planeerimisel jääma truuks pikalt kasutatud veebilehtedele ja äppidele, kuid iga uus rakendus toob rohkem võimalusi ning kohati uskumatuna näivaid lahendusi. „AppGallery rakenduste platvormil on enam kui 60 000 erinevat rakendust, sealhulgas lai valik äppe reisimise kategoorias, eriti puhkuse planeerimiseks välismaal,“ sõnas Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina, kes soovitab sel suvel kindlasti katsetada uusi telefoniäppe.

Näiteks World Around Me on ainulaadne rakendus, millega uusi sihtkohti avastades leida restorane, sularahaautomaate, poode, bussi- ja metroojaamu ning palju muud. Rakendus kasutab telefoni kaamerat, et luua liitreaalne pilt. Osutades telefoni kaamera ükskõik millises suunas, näeb kaameravaates virtuaalseid silte, mis aitavad uutes sihtkohtades intuitiivselt navigeerida.

Here WeGo muudab linnas ringi liikumise hõlpsaks, olgu valitud transpordivahendiks takso, ühistransport või rendiauto. Rakendus pakub üksikasjalikke marsruute iga liikumisviisi jaoks. Mis eriti tore – äpp töötab ka internetiühenduseta, seega ei pea muretsema välisriigis wifi leidmise või andmeside sisselülitamise pärast.

Reisimälestuste jäädvustamiseks leiab äpipoodidest samuti erinevaid rakendusi. Retrica on fotorakendus, mis sarnaselt Instagramile võimaldab piltide tegemisel kasutada populaarseid retrohõngulisi filtreid. Retrica kuvab filtreid reaalajas, seega saab tulemust näha juba enne pildistamist. Kokku leiab Retricast üle 80 erineva stiiliga filtrit.

„Mainitud rakendused toimivad erinevate operatsioonisüsteemidega, kaasa arvatud Androidi süsteemil töötavate Huawei telefonidega,“ selgitas Mishina. Kuigi selle aasta suveplaanid võivad olla segamini paisatud, võimaldab tänapäevane tehnoloogia meil läbimõeldult tekkinud olukorraga kohaneda ja teha käigu pealt uusi paikapidavaid plaane.