Viis kõige kummalisemat telefonirakendust lõbusaks laisklemiseks

Vahel tabab meid kõiki tunne, et pole tahtmist millegi tõsisega tegeleda – sooviks hoopis laiselda või kergemat meelelahutust nautida. Siin tulevad appi mitmed veidrad ja ebatavalised rakendused, mille ainuke eesmärk ongi kasutajaid lõbustada ning mille kasutamine ei nõua pikka süvenemist. Järgnevalt toome välja viis kõige enam tähelepanu pälvinud kummalist rakendust.

“Kummalised ja tihtipeale naljakad rakendused on suurepärane võimalus tõsta tuju või saada jagu laiskusest, et tõsisemate tegevustega jälle jätkata. Kui enne nutitelefonide kasutuselevõttu pakkusid kergema ajaveetmise võimalusi erinevad veebisaidid, siis tänu telefonirakendustele on täna valik sobiva meelelahutuse leidmiseks väga suur. Oluline on aga meeles pidada, et vahel võivad naljakate rakenduste taga peita ennast ka viirused või petuskeemid. Huawei telefoni omanikel soovitan kindlasti äppe otsida ja alla laadida ametlikus AppGallery rakendustepoes või kasutada spetsiaalset Petal Searchi pistikprogrammi. See võimaldab teil leida kõik olemasolevad rakendused ning veenduda, et äppi on ohutu alla laadida. Toon välja mõned naljakad rakendused, millega võiks tutvuda,” soovitab Huawei Mobile Service äriarenduse juht Vitali Donskoi.

1. Ära tõsta sõrme ekraanilt

Alustuseks rakendus, mis nõuab kasutajalt vaid ühte asja - pane sõrm ekraanile ja hoia seda seal nii kaua, kui rakendus käsib. Kas saad sellega hakkama? Proovimiseks lae alla rakendus nimega „Finger on the App“ Huawei ametlikust AppGallery'st. Väljakutse sõrme telefoniekraanilt mitte liigutada võib olla üpris põnev ja kaasahaarav, kui võistlete teiste laisklevate inimestega üle kogu maailma.

2. Kontrolli, kas sinu soovid on määratud täituma

Rakendus, mis vastab, kas sinu soovid on määratud täituma või mitte, kannab nimetust „I Wish“. Äpp pakub võimaluse kohtuda kõige kummalisemate olenditega - nagu näiteks fraki ja prillidega konn, et küsida temalt, kas sinu soovid lähevad täide. Peale esmase vastuse saamist võid esitada uusi küsimusi või lihtsalt kirjutada, mida sa soovid ja rakendus arvutab selle täitumise tõenäosuse protsendi. Rakendusel on ka väga sürreaalne taust, mis muudab laisklemise hetked värvikamaks ja huvitavamaks.

3. Laserid!

Rakendus nimega „Laser – Simulator“ võimaldab teil muuta oma telefoni lasermõõgaks, testida erinevaid värvi- ja heliefekte ning näha telefoni võimekust edastada helisid või erinevaid valgusimpulsse. Rakendus võimaldab sisse lülitada stroboskoobi, mida tavaliselt kasutatakse tantsupõrandal, või üliereda taskulambi. Võite üllatuda, kui realistlikult teie telefon selle rakenduse abil laserviire edastab nii heli kui ka video mõttes.

4. Võlts kirjavahetus sõprade ninapidi tõmbamiseks

Kas jälgite huviga väljavõtteid naljakatest tekstsõnumitest, mida sotsiaalmeedias jagatakse? Nüüd saate ka ise neid luua enda ja oma sõprade lõbustamiseks! Selleks tuleb alla laadida rakendus „Fake Chat Messenger - Fake Conversation Messenger“ ja kasutada oma kujutlusvõimet. Selles rakenduses saad valida kirjavahetuses osalevate inimeste profiilifotod ja luua vestluse täielikult ise – jälgi sõprade reaktsioone enne, kui avaldad, et kasutasid selle koostamiseks vastavat rakendust. Ent ole hoolas, et võltsvestlused jääks ainult sinu ja sõprade vaheliseks meelelahutuseks. Rakenduse leiad Huawei AppGalleryst.

5. Kui naudid sassis juhtmete lahti harutamist

On kahte tüüpi inimesi - neid, kellele meeldib sassis juhtmeid lahti harutada, ja neid, kes saavad sellest peavalu. Kui klassifitseerud esimeste hulka, vii see meelelahutus ka rakendusse nimega “Tangle it 3D - Color Hoop“. Põimitud juhtmete lahti harutamine pakub mõnusat närvikõdi ning võimaldab teil ennast mõneks ajaks argimuredest välja lülitada.