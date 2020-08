Vastused kõikidele küsimustele Huawei AppGallery kohta, mis võiksid sind huvitada

Huawei otsus arendada oma AppGalleryt tekitab ehk kasutajates küsimuse, kas nad saavad ikka kõik asjad Huawei telefonidega aetud. Kuidas siis päriselt on?

Uuringud näitavad, et keskmisel inimesel on telefonis 60–90 rakendust, millest ta kasutab ühes kuus 30 rakendust ja iga päev vaid üheksat rakendust. See näitab selgelt, et tegelikult ei kasuta inimesed oma igapäevatoimetusteks tohutul hulgal rakendusi.

Mitmed vajalikud rakendused on Huawei telefonidesse juba eelinstallitud. Nendeks on näiteks e-posti rakendus ja veebibrauser. Samuti ka mugav andmete kloonimise tööriist Phone Clone ja Huawei ametlik rakenduste pood AppGallery, kust leiad üle 81 000 rakenduse.

Lisaks AppGallerys olevale äpivalikule on väga mugav viis rakenduste saamiseks Huawei rakenduste kloonimise tööriist Phone Clone, millega saad mugavalt andmeid vanast telefonist uude üle kanda. Peale selle on nüüd rakenduste leidmiseks saadaval ka otsingurakendus Petal otsing (Petal Search).

Mida täpsemalt kujutab endast Petal otsing?

Petal otsing on uus otsingutööriist, mis võimaldab Huawei nutitelefonide omanikel otsida ja leida vajalikke asju – sealhulgas rakendusi, uudiseid, pilte ja palju muud – otse oma seadme avaekraanilt. Petal otsing loetleb mitmest allikast, sealhulgas AppGalleryst ja Huawei brauserist, pärinevaid rakendusi, mis võimaldab kasutajatel nutitelefoni kasutamist täielikult isikupärastada ning hallata.

Petal otsing on turvaline ja ohutu otsingurakendus. See ühendab endas riistvarapõhiste turbe- ja ohutustehnoloogiate paremikku koos privaatsusstandarditega, mille on seadnud juhtivad Euroopa privaatsusepõhised otsingumootorid

Millised on Huawei AppGallery eelised teiste poodide ees?

AppGalleryl on juba üheksa-aastane kogemus rakenduste koondamisel ja levitamisel, sealhulgas nii populaarsete globaalsete rakenduste kui ka kvaliteetsete lokaliseeritud rakenduste osas. Huawei lansseeris 2020. aasta märtsis oma ametliku rakenduste poe 170 riigis üle kogu maailma ja vähem kui aastaga on see kasvanud maailma suuruselt kolmandaks rakenduste poeks, millel on igas kuus 700 miljonit aktiivset kasutajat.