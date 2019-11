Värv on ennekõike väljendusvorm

Huawei lähtub oma P30-seeria telefonide värvivalikus filosoofiast, mille järgi pole telefon mitte ainult seade sinu taskus, vaid ka sinu isikliku stiili, moe-eelistuste ning loomuse väljendamise vorm.

Huawei P-seeria telefonid muudavad seniseid mängureegleid

Kõik sai alguse Huawei P20-seeria telefonist, mis tõi uue suuna telefonide värvivalikusse. Tarbijale ei pakutud mitte tavalist ühevärvilist telefoni, vaid järkjärgulist värvilahendust, kus üks värv valguse käes sujuvalt teiseks üle läheb. Sama lahendust kannab enda tagaküljel ka Huawei P30 Pro, mille üks võimalik värvitoon on Aurora ehk virmalised. Ja tõepoolest, alumisest äärest tumedam ning kaamerate ümbert heledam värvilahendus tekitab elutruu mulje virmalistest.

Huawei

Kuid Huawei P30 Pro seeria viib uued värvilahendused vähemalt poole sammu võrra kaugemale. Nimelt on saadaval ka telefone, mis ühendavad tehniliselt võttes kaht eri värvilahendust. Lahenduse nimi on Infinite Duality ehk lõputu kahesus. Kui nüüd keegi arvab, et telefon on samal ajal punane ja kollane, siis päris nii lustakas see siiski pole. Tippklassi telefonile omaselt on olukord hoopis stiilsemalt lahendatud. Näiteks telefon, mille värvilahenduse nimi on müstiline sinine, on pooleldi mati ja pooleldi läikiva kattekihiga, tuues tarbijateni sama värvi täiesti erinevad omadused. Inspiratsiooni on loomulikult ammutatud elust enesest: päikeseloojanguaegse taeva peegeldusest merepinnal ning sellest tekkivatest erinevatest sinise tonaalsustest.