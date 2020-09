Uuring: ligi 40% inimesi kasutab sülearvutit kuni kolm aastat

Balti riikides tehtud uuring näitas, et 37% eestlastest kasutavad sülearvutit kuni kolm aastat ning uue arvuti valimisel on tähtsaim tegur hind, arvuti tööjõudlus ja aku kestvus.

Kõige levinum ühe sülearvuti mudeli kasutamise kestus on 1–3 aastat: 53% 18–24-aastastest ning 49% 25–34-aastastest, kes kasutavad sülearvutit iga päev. See tähendab, et keskmiselt vahetatakse oma sülearvuti välja iga 2–3 aasta järel.

Kolme aastaga arenevad müügil olevad sülearvutid väga palju, mistõttu uut valides teevad tarbijad hoolega eeltööd, et teha järgmiseks kolmeks aastaks parim valik. Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina sõnul on praegused sülearvuti ostjad hoopis teistsuguse valiku ees kui kolm aastat tagasi: „Näiteks uuel Huawei MateBook X Pro sülearvutil, nagu ka teistel uutel Huawei mudelitel, on uudne Huawei Share – funktsioon, mis võimaldab sülearvuti ekraanilt telefoni juhtida ning kiirelt ja mugavalt seadmete vahel faile vahetada.“

Uuringust selgus, et üle 45-aastaste seas on pigem trend kasutada üht sülearvutit pikemalt ehk 4–6 aastat, sealjuures 42% pensionäridest kasutavad sülearvutit üle kuue aasta. Silma paistis ka tõsiasi, et üht ja sama sülearvutit kasutavad üle kolme aasta järjest need, kes ei kasuta seda igapäevase töövahendina (32%). 1–3-aastane sülearvuti kasutamise kestus on kõige sagedasem vastus kõigis karjääriastmetes lihttöölisest tippjuhini.

Uuringust selgus, et inimestele on sülearvutit ostes kõige tähtsam hea hinna ja kvaliteedi suhe. Hinda peavad otsustavaks teguriks 82% vastanutest ja seda olenemata vanusest, haridusest või sissetulekust. Ostuotsust mõjutavate tegurite seas pidas üleüldist arvuti töövõimet oluliseks lausa 86% 8–24-aastastest. Just see vanusegrupp tutvub sülearvutit valides hoolega aku kestvuse ja protsessori näitajatega.

Jekaterina Mishina kiidab uute Huawei sülearvutite jõudlust: „MateBook X Prol on kümnenda põlvkonna Intel Core i7-10510U protsessor ja NVIDIA GeForce MX250 graafikakaart, mis tähendab kiiret tööjõudlust ning imehead pildikvaliteeti. Lisaks on kõnealuse sülearvuti ekraan puutetundlik, näiteks ekraanitõmmist saab teha vaid kolme sõrmega üle ekraani tõmmates.“

Disain ei ole otsuse langetamisel esmatähtis, aga küsitluse tulemustest selgub, et kõige rohkem pööravad sellele tähelepanu just 18–24-aastased noored. 25–34-aastased peavad tähtsaks ka sülearvuti mõõte (50%) ja kaalu (40% vastanutest). Huawei MateBook X Pro kaalub kõigest 1,33 kg, mis teeb selle igapäevase kaasaskandmise kergeks.

Uue sülearvuti valikul peab 46% vastanutest oluliseks aku kestvust, kusjuures lausa 67% vastanutest nimetas oma unistuste sülearvuti kolme tähtsaima teguri seas, et selle aku võiks laadimata vastu pidada terve nädala. Niisuguse akuga sülearvutit turul veel müügil ei ole, aga Huawei uue MateBook X Pro lubab laadimata tööd teha 15 tundi järjest.

Balti riikide küsitluse tulemusi võrreldes selgub, et vastused olid laias laastus samad, ehkki Leedu tarbijad peavad uut sülearvutit valides veidi olulisemaks protsessori võimsust ja üleüldist arvuti jõudlust ning protsessori omadusi, aga hind on oluline siiski 78% Leedu vastajatele.

Küsitluses paluti nimetada ideaalse unistuste sülearvuti kolm peamist omadust ja sellele oli kõige kurioossem vastus „Arvuti juhtimine mõttejõu abil“. Sellise vastuse valisid 13% vastanutest.