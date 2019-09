Telefoni aku tark laadimine – kolm kõige tähtsamat tähelepanekut

Kuigi selles nõuandes võib tunduda olevat loogikaga vastolu, võime sulle kinnitada, et nii see pole. Nimelt on igale akule ette nähtud teatav mahutavus. Ajas see väheneb. Seda nimetatakse laadimistsükliks. Laadides telefoni 100% igal laadimiskorral, suureneb laadimistsükilte arv ning telefoni aku degradeerub. Näiteks Huawei uutel telefonidel on kasutusel SuperCharge-süsteem, mis laeb sinu telefoni ülikiiresti täis kuni 80%-ni, kuid sealt edasi laadimine aeglustub, säilitades seeläbi sinu aku eluea kestvust.

3. Kasuta laadijat, mis telefoniga kaasa tuli

Kiusatus, mis salata, kasutada suvalist varem kodus vedelenud laadijat koos uue telefoniga, on suur. Nii on ju mugavam. Ometigi ei tohiks see nii olla. Esiteks asjaolu, et kui laed telefoni mittepiisava võimsusega laadijaga, võib juhtuda olukord, kus laadija läheb katki. See on aga jällegi võimalik tuleoht. Sama kehtib odavate laadijate kohta, mida internetist osta saab. Huawei uued telefonid on varustatud näiteks kõrgeima kvaliteediga SuperCharge laadijatega, millele omapoolse heakskiidu andnud TÜV Rheinland – Euroopa juhtiv sertifikaatide väljaandja, kelle märgis on aktsepteeritud kui kvaliteedimärk, milles ei saa kahelda. Lihtne näide: SuperCharge laadimissüsteem kasutab pidevat edasi-tagasi suhtlust laadija ning telefoni vahel. Nii teab laadija piltlikult öeldes kogu aeg, kui palju peab veel telefoni „toitma“. Kui nüüd võtta selle asemele suvaline odav laadija, siis nemad seda ei suuda. See on omakorda telefonile ja selle akule kahjulik. Seega kasuta kindlasti ainult originaal-laadijaid.

Kindlasti on aspekte, millest telefoni hea ning turvalise laadimise puhul rääkida saaks mitmeid. Eelnevalt loetletu on lihtsalt kõige aluseks. Sest olgugi, et näiliselt pole laadijal ja laadijal vahet, siis tegelikult õige laadija ning korrektse laadimise tulemusel pikendad sa oma telefoni eluiga üpris märgatavalt.