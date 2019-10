Tegelikult on telefonil ja telefonil erinevus. Vähemalt kaamerate poolest

2019. aastal on elu ühtmoodi lihtne nii hobi- kui ka tõsisema fotohuvilise jaoks: taskus olev telefon teeb juba ammu ära pildid, mille kvaliteet on täiesti võrreldav päris fotoaparaadiga tehtud fotodega. Just seetõttu öeldaksegi, et parim kaamera on see, mis on sinuga kaasas.

Mida suudab konkurentsitihedas maailmas pakkuda Huawei telefon, millele on sisse ehitatud kuulsa objektiivitootja Leica toodang?

Huawei P30 Pro: mitte kaks, mitte kolm, vaid neli kaamerat

Jah, sa lugesid õigesti. Neli kaamerat, milleks on TOF-kaamera, 40 MP SuperSpectrum-sensoriga kaamera, 20 MP ultralainurkkaamera ning 8 MP telefotokaamera. Tavakasutajale ei ütle need terminid ehk midagi, kuid lihtsustatult võib öelda, et nelja kaameraga saad tehtud absoluutselt iga pildi või video igas olukorras, sest koos töötavad kaamerad suudavad teha pilte kaugelt, lähedalt või väga lähedalt. Täpselt nii, nagu parasjagu tarvidus ning soov on. Peale selle saad teha ...

... suurepäraseid fotosid pimedas

Huawei P30 Pro võib olla praegusel turul üks parimatest, kui mitte parima kaameraga telefon, millega teha pilti pimedas. Teame ju hästi seda olukorda, kus pimedas tehtud pilt pole muud kui suur must kaader, mis rikub iga pildistaja tuju. Huawei on oma telefoni paigaldanud RYYB-sensori, mis hästi lihtsalt öeldes asendab pildistades tumedamad pikslid heledamatega, andes nii kaamerale rohkem „valgust”. See omakorda tagab kiirema ning teravama pildi ka keerukates olukordades, mida pime ruum või ümbrus kahtlemata on.

Suumimine nii optiliselt kui digitaalselt ja väga-väga lähedale

Milline on tavaline pilt, mis on tehtud telefonikaameraga objektile lähemale suumides? Õige – kogum uduseid piksleid, millest tuleb pilti hoolikalt otsida. Huawei P30 Pro toob aga tänu oma varem mainitud kaameratele objekti lähemale kõigepealt viiekordse optilise suumiga, seejärel hübriidsuumiga, mis kombineerib digitaalse ning optilise suurendamise, ning kui sellest veel väheks jääb, saad tänu digitaalsele zoom-funktsioonile teha oma telefoniga pilte tõesti nagu fotograaf – vali vaid objekt välja ning kasuta õiget suumivarianti.

Professionaalne bokeh’i efekt

Mis see on? Kas tead sellist pilti, kus esiplaanil olev objekt on teravalt fookuses ning kogu taust kergelt fookusest väljas? See ongi bokeh’i efekt. Huawei telefonidele paigaldatud kaamerad võimaldavad seda efekti luua kiiresti ning ainult mõne nupuvajutusega. Tänu sellele saad sa teha pilte, mille tegemiseks veel mõni aeg tagasi oli vaja ülimalt kalleid kaameraid. Nüüd piisab kustumatute portreemälestuste tegemiseks vaid mõnest sõrmeliigutusest.

AI ehk tehisintellekt

Tehisintellekt toimetab Huawei telefonides kahel moel. Esiteks aitab ta sul soovi korral parandada kõiki tehtud fotosid, leides neile kas enne või pärast foto tegemist kõige paremad sätted, nagu efektide lisamine või pildikorrektuur. Samas on AI natuke ka mänguasja eest. Lihtne, nutikas ning erakordselt kasulik funktsioon võimaldab sul läbi kaamerasilma teada saada näiteks söödava toidu kalorite hulka või siis osta kaamera kaudu tuvastatavaid esemeid mõne sõrmevajutusega. Olgugi et praegu veel harjumatu ning pisut võõras, on tegemist funktsionaalsusega, mille suunas töötavad kõik elektroonikatootjad. Kuid Huawei juba kasutab seda ja see töötab ka Eestis!

Ka video on ülimalt tähtis

Huawei P30 seeria telefonides on sees üks suur uuendus. Kui varasemalt oli sul võimalus teha videot kas lähedalt või kaugelt, siis nüüd saad teha kaks ühes videoid. Mida see tähendab? Videofunktsioon Dual-View filmib samaaegselt nii suurt kui ka lähikaadrit, mis annab sulle kui filmijale võimaluse näha kogu aeg „suurt pilti“. Suure pildi hoomamine on aga video juures üks olulisemaid asju. Peale selle saad siingi kasutada eelnevalt mainitud AI tuge: lisa oma videotele efekte, tee neid ilusamaks või muul moel põnevamaks.