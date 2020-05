Sinu keha saadab sulle treeningu ajal pidevalt sõnumeid – kas oskad neid lugeda?

Tänapäevane nutikell on kui väike arstikabinett sinu randmel: suudab lugeda pulssi ja jagab sinuga infot sinu südametöö kohta. Kuid lisaks on Huawei GT2e kell võimeline hindama ka sinu vere hapnikutaset. See aga on oluline, et hoida ära tervet rida erinevaid võimalikke treeningust tulenevaid terviseriske.

Mis on SpO2?

SpO2 markeerib hästi lihtsustatult hapniku mahtu sinu veres. Kui oled oma elus kasvõi kõige kergemal tasemel trenni teinud, tead hästi, et treeningu jooksul või järel võid tunda hingeldust ja kiirenenud südametööd. Just need ongi tulemused, mida põhjustab hapniku vähesus veres. Vere hapnikusisalduse mõõtmine ja selle monitoorimine peaks olema iga treeningu oluline osa. Pidev mõõtmine ja sellest tulenev informatsioon aitavad sul edaspidi oma treeninguid veelgi targemini ning tulemuslikumalt läbi viia. Just SpO2 ehk hapnikusisaldus veres on üks nendest nii-öelda nähtamatutest sõnumitest, mida sinu keha sulle pidevalt edastab.

Kes peaksid oma vere hapnikusisaldust jälgima?

Loomulikult oleks soovitatav vastava näitajaga kursis olla kõigil, kes moel või teisel treenivad. Kindlasti oleks aga väga soovitatav jälgida SpO2 taset veres järgmistel gruppidel:

inimesed, kelle elutempo on väga kiire – üks vere madala hapnikusisalduse põhjuseid võib tõepoolest olla kiire ja närviline elutempo. Just sellisel puhul tarbib aju märksa enam hapnikku, kui keha seda omastada suudab;

vanemaealised – seoses vananemisega väheneb keha võime omastada hapnikku ja vere hapnikusisaldus väheneb, varustades elutähtsaid organeid hapnikuga vähem kui nooremaealiste puhul;

norskajad – norskamise üks kõrvaltegureid võib olla ajutiselt katkenud hingamine, mis omakorda vähendab vere hapnikusisaldust ja võib põhjustada lisaks halvale unekvaliteedile ka suisa teatavat kahju inimese elutähtsatele organitele.

Kõige lihtsam meetod vere hapnikusisalduse jälgimiseks

Päevad, mil vere SpO2 analüüse sai teha ainult arsti juures, on tänu tehnoloogia arengule ilmselt seljataga. Huawei GT 2e nutikell on selle heaks tõestuseks. Kell on võimeline monitoorima sinu vere hapnikusisaldust lühikese aja jooksul otse sinu randmelt ja puudub igasugune vajadus kasutada mõõdistamisel lisaks kõrvalisi vahendeid. Nii ongi nutikell sinu kõige paremaks, kiiremaks ja soodsamaks võimaluseks ennast oma keha saadetavate salasõnumitega kursis hoida. Lisaks vere hapnikusisaldusele on Huawei GT 2e kell võimeline pidevalt monitoorima ka sinu südamerütmi ja stressitaset ning oskab jälgida erinevaid treeningrutiine. Jäta siiski meelde, et nutikell ei ole kindlasti meditsiiniseade ega ole mõeldud meditsiiniliseks kasutuseks. Küll aga on see ideaalne treeningkaaslane nii aktiivsele profisportlasele kui ka algajale pühapäevatreenijale.