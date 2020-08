Selgus ülemaailmse nutifotograafia konkursi Next Image 2020 Eesti vooru võitja

Next Image 2020 on maailma suurim mobiilifotograafia ja videokonkurss, kus osales sel aastal ainuüksi Kesk- ja Ida Euroopa ning Põhjamaade piirkonnast kokku ligi 90 000 fotograafiahuvilist. Esimest korda toimusid kohalikud voorud, mille Eesti võitjaks osutus Kreidy Naudre.

„Huawei on sel aastal pööranud erilist tähelepanu Balti regioonile, pannes konkursil välja igale riigile eraldi auhinna. Kokku esitati kõigi kolme Balti riigi peale võistlusele pisut üle 3920 foto, millest 617 olid Eestist. Eestlaste jäädvustusi hindas tuntud fotograaf Jake Farra, kes valis välja kuus parimat fotot. Eripreemia, Huawei P40 Pro nutitelefoni võitja selgus rahvahääletusel sotsiaalmeedias,” ütles Huawei Eesti kommunikatsioonijuht Helerin Kukk.

Next Image 2020 Eesti vooru võitis Kreidy Naudre, kes esitas Huawei telefoniga pildistatud mustvalge foto kategooriasse „näod“, mille eesmärk oli loominguliselt jäädvustada objekti kaamera portreerežiimiga. Huawei esindaja sõnul jätkavad kõik Eesti voorus osalenud võistlust rahvusvahelisel tasandil ja kandideerivad ka septembri keskpaigas välja kuulutatavale peaauhinnale.

Konkursile sai Huawei nutitelefoniga jäädvustatud fotosid esitada kuues kategoorias: lähedal-kaugel (Near Far); head ööd (Good Night); tere, elu! (Hello, Life!); näod (Faces); jutuvestja (Storyteller) ja videoformaadi jaoks mõeldud kategooria Live Moments.

Konkursi kolme peavõidu ja iga kategooria võitjate vahel läheb jagamisele 40 000-eurone auhinnafond. Lisaks kingib Huawei võitjatele uued P40 Pro nutitelefonid ja neile väljastatakse digitaalsed sertifikaadid.

„Sellised fotokonkursid annavad inimestele võimaluse näidata elu olulisi hetki ja jagada üksteisega emotsioone. Ilusal jäädvustusel võib olla ideaalne kompositsioon ja eksklusiivne värvigamma, kuid kõige olulisem komponent on alati emotsioon. Seda kõike saab tänapäevaste nutiseadmetega kaunilt talletada, mistõttu soovitame ka väljapool fotovõistlusi emotsioone piltidele jäädvustada ja teistega jagada,” ütles Huawei Eesti kommunikatsioonijuht.