Sa ei ole oma praeguse telefoniga ometigi abielus?

Telefon on tarbeese suure tähega. Kuigi telefoni vahetamine võib tunduda ahvatlev, käib sellega alati kaasas ka küsimus: „Kuidas ja kas ma oma andmed uude telefoni saan?“. Ja „Kuidas ma oma uue telefoniga harjun?“ Uue telefoni kasutuselevõtt on lihtsamast lihtsam. Pead vaid meeles pidama, et olla tuleb avatud meeltega.

Huawei Phone Clone

Kui sinu uueks telefoniks juhtub olema mõni suurepärane Huawei telefon, pole vaja isegi eriti vaeva näha. Elu on tehtud lihtsaks ning mugavaks. Igal Huawei telefonil on juba eelinstalleeritud loodud rakendus Phone Clone, mille eesmärk on lihtne ja ühene: aidata liigutada sinu vana telefoni andmed uude Huawei telefoni.

Pole mitte mingit tähtsust, millise telefonitootja mudeli pealt sa uuele telefonile liikuma hakkad. Nii iOS kui Android telefonidele tuge pakkuv Phone Clone rakendus palub sul paigaldada rakendus oma vanasse telefoni ning seejärel avada see ka uues telefonis. Sealt edasi on kõik juba nagu lapsemäng: valikute hulgast saad valida, millist informatsiooni soovid üle kolida – andmed, pildid, kontaktid, seaded ja mida kõike veel. Loomulikult on tark liigutada üle kõik pakutav, sest see hõlbustab sul edaspidi oma telefonist vähese vaevaga maksimumi võtta.

Kui kõik palutud sammud läbitud, siis ongi sinu vana telefon kloonitud uude, ning kasutamine võib alata täpselt sealt, kus eelmise telefoni puhul see pooleli jäi. Isegi su internetibrauseri ajalugu on soovi korral jõudnud su uude telefoni.

Uue telefoniga harjumine

Loomulikult erineb sinu uus telefon pisut sinu eelmisest. Näiteks ei pruugi tal olla küljes ühtegi nuppu või on ekraan toodud pisut üle servade. Või kui sul on näiteks uus Huawei Y9 Prime telefon, siis hüppab selle esikaamera välja hoopiski telefoni raamist. Kõik selline, mis esmapilgul uus ja harjumatu vajab tegelikult lihtsalt natuke aega. Võta siis seda.

Põhimõtteliselt on kõik telefonid samasugused – nende esmane funktsioon on siiani ennekõike suhtluse võimaldamine. Täpselt selline on ka sinu uus telefon. Kui arvad, et sa ei saa uue telefoniga hakkama, ning oled seetõttu lükanud oma telefonivahetust edasi, siis aeg on taas endale meelde tuletada, et sa pole oma praeguse telefoniga abielus. Kuidas siis harjuda uue telefoniga võimalikult kiiresti?