Rahvusvaheline nutifotograafia võistlus Next Image 2020 kutsub Eesti inimesi osalema

Rõõm, armastus, nostalgia või kurbus. Igas kaadris on peidetud emotsiooni ja selle jäädvustamine seisneb ainult ühes nupuvajutuses. Ülemaailmne mobiilifotograafia konkurss Next Image kutsub fototalente osalema 2020. aasta võistlusel. Esimest korda on žüriis Eesti tippfotograaf ja selgitatakse välja kohalik võitja.

Next Image 2020 on maailma suurim mobiilifotograafia ja videokonkurss, mis tõi ainuüksi eelmisel aastal kokku 500 000 osalejat üle maailma. Tänavu selgitatakse esimest korda välja silmapaistvad tööd nii rahvusvahelises kui ka kohalikus kategoorias ja Eestit esindab žüriis tippfotograaf Jake Farra. Kõige inspireeritavamate piltide autoreid ootab suur auhinnafond ja rahvusvaheline tunnustus.

Žüriiliikme Jake Farra sõnul aitab fotograafia tabada ja jäädvustada hetki, mis on aegumatud. „Need on hetked, mida ei saa enam kunagi tagasi. Aga tänu fotograafiale jääb meile sellest reaalne mälestus, mille tabamiseks peab alati valmis olema. Seetõttu on hea, kui sul on kaamera alati kaasas,” ütles Farra.

Ainult üks nupuvajutus eraldab meid maagiliste hetkede jäädvustamisest, sest iga sekund toimub meie ümber väikseid imesid. Õpime neid läbi kaamerasilma väärtustama, isegi sellised väikesed asjad nagu naeratus, õitsev suvelill või päikeseloojang omandavad jäädvustamisel erilise tähtsuse.

Fotokonkurss Next Image on avatud kõigile Huawei seadmete omanikele, kes soovivad jagada enda inspireerivaid jäädvustusi igapäevaelust. Konkursil on kuus erinevat kategooriat: lähedal-kaugel (Near Far); head ööd (Good Night); tere, elu! (Hello, Life!); näod (Faces); jutuvestja (Storyteller) ja videoformaadi jaoks mõeldud Live Moments’i kategooria.

Nüüd on kõigil võimalus rääkida enda lugu ja näidata piltide kaudu, milliste emotsioonidega tema maailm on maalitud. „Fotode puhul on peamise tähtsusega talletatud emotsioon – olgu selleks pildistatava või foto vaataja emotsioon. See ongi inimesi kõnetava pildi saladus,” sõnas Next Image’i eestlasest žüriiliige Jake Farra.

Nutitelefoni kaameraga jäädvustatud pilte saab võistlusele esitada kuni 31. juulini. Finalistid kuulutatakse välja 15. augustil ja konkursi võitjad selguvad septembri keskel. Sel aastal Next Image’i fotokonkursil osaleda soovivaid eestlasi ootab üllatus – kohaliku kategooria võitja saab auhinnaks Huawei P40 Pro telefoni. Seadme uus omanik kuulutatakse välja juba 10. augustil.

Fotograaf Jake Farra sõnul võimaldab Next Image’i konkurss märgata tal fotograafina uusi detaile ja nurki maailmas. „Mul on rõõm olla võistluse üks kohtunikest, saada osa teiste inimeste töödest ja analüüsida nende sisu. Huvitav on näha maailma kellegi teise pilgu läbi ja avastada uusi põnevaid ideid fotograafias,” ütles Farra.

Nagu igal aastal, valivad Next Image’i rahvusvahelise võitja välja maailma juhtivad fotograafiaeksperdid. Rahvusvahelise žürii koosseisu kuuluvad Steve McCurry, Elizaveta Porodina, Reuben Krabbe, Karolina Henke, Andrew Garrihy ja Li Changzhu.

Konkursi kolme peavõidu ja iga kategooria võitjate vahel läheb jagamisele 40 000-eurone auhinnafond. Peale selle kingib Huawei neile uued P40 Pro nutitelefonid.

Rohkem infot võistluse kohta leiab SIIT.