PS! Meestele lugemine keelatud!

Disain, mis lummab

Huawei spetsiaalselt naistele mõeldud nutikell GT 2 lükkab mitmel moel ümber nii mõnegi nutikella kohta käiva eksiarvamuse. Neist kõige märkimisväärsem on selle erinevad disainivariatsioonid. Kell, mis suudab ühekorraga jälgida nii sinu sportimist kui ka südametööd ja peab lisaks sellele laadimata vastu kuni nädala, peaks justkui olema midagi, mis on suur ja massiivne. Ometigi on Huawei suutnud oma kellamudeli GT 2 luua täpselt vastupidise – see on õhuke, stiilne ja üdini naiselik.

Huawei GT 2 on saadaval kolmes eri variatsioonis: kuldne metallist rihmaga, hõbedane pruuni nahkrihmaga ja peatselt turule jõudev kuldne kell sportliku silikoonrihmaga. Loomulikult saab muuta ka kõikide kellade ekraanipilti – nii saab iga kasutaja luua endale sobiva kombinatsiooni kasutatavatest ja kuvatavatest rakendustest, mis sobib nii tuju kui ka välimuse poolest sõna otseses mõttes igasse päeva.

Disaini kõrval tähtis koht tervise jälgimisel

Huawei on tuntud oma kelladesse mitmete tervist jälgivate funktsioonide paigaldamise poolest ja erandiks pole ka naistele mõeldud GT 2. Nii suudabki kell olla sulle targaks kaaslaseks nii aktiivse sportimise juures kui ka näiteks une monitoorimisel, andes sulle võimaluse oma tervise eest targemalt hoolt kanda. Kell oskab jälgida sinu vere hapnikutaset ja Huawei funktsioon TruRelax võimaldab tulla paremini toime stressirohkete olukordadega.

Olulise uuendusena on Huawei integreerinud naistele mõeldud kelladesse ka uudse menstruaaltsükli jälgimise funktsiooni, mis annab võimaluse oma keha veelgi paremini tundma õppida ja vastavalt sellele oma elurütmi muuta.

Huawei GT 2 mõõdetav vere hapnikusisaldus on aga üks olulisemaid näitajaid, mida sinu keha sulle salaja ja silmale märkamatult edastab. Hapnikusisaldus veres mõjutab otseselt sinu südametööd ja seeläbi sinu keha üldist muretut toimimist. Kiire nupuvajutusega jälgitav SpO2 tase sinu kehas annab sulle teada, kuidas peaksid oma treeninguid korrigeerima.

Kellele kell sobib?

Nagu öeldud – Huawei GT 2 42 mm kellaseeria on loodud spetsiaalselt naistele mõeldes. Sobima peaks kell küll igale naisterahvale, kellel huvi oma keha ja tervisega paremini kursis olla ning soov selle juures ka stiilile tähelepanu pöörata. Huawei nutikell ühildub suurepäraselt ka juba sinu olemasoleva nutitelefoniga, kasutades selleks Huawei Healthi rakendust, mis toimib ühtmoodi kenasti sinu iOS-i või Androidi operatsioonisüsteemi kasutava seadmega.