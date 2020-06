Pildista hästi palju toredat ja see teeb su tuju alati paremaks!

Kõik me oleme mingil moel fotograafid – praeguseks on igaühel taskus telefon, mis suudab teha fotosid, mille kvaliteet on praktiliselt võrreldav profikaamerate omaga. Ja nende telefonidega teeme fotograafidena iga päev miljoneid pilte. Tehtud fotosid jagame nii erinevates sotsiaalmeediakanalites kui ka väiksemas ringis – näiteks oma perega. See annab meile võimaluse jagada teistega rõõmsaid ja toredaid hetki oma elust. Olgu siis reisil olles, mõnel tähtpäeval või niisama aega veetes. Samuti võimaldab selline fotograafia salvestada needsamad emotsionaalselt positiivselt laetud hetked, mis muidu jääksid vaid mälupiltideks, ka päris piltidena.

Heaks näiteks on üks kõige levinumaid fotovorme – selfi. Mitmel sellisel pildil oled sa õnnetu või kurb? Ilmselt mitte ühelgi. Just selliseid fotosid on hea vaadata võib-olla mitte kõige rõõmsameelsemas olukorras, sest need toovad taas näole naeratuse ja meelde rõõmsad mälestused. Loomulikult pole selfi ainuke näide: sama kehtib reisipiltide ja usutavasti kasvõi toidufotode tegemise kohta – rõõmsad ja toredad mälestused foto vormis ei kao kunagi kusagile.

Huawei fotovõistlus Next Image

Julgustamaks telefonikasutajaid (ehk fotograafe, kelleks oleme meie ise) oma loomingut ja hetki terve maailmaga jagama, on Huawei loonud spetsiaalse fotovõistluse Next Image. Kuues eri kategoorias läbiviidava fotovõistluse motivatsioonipaketti kuuluvad märkimisväärsed rahalised auhinnad, Huawei telefonide tippmudelid ja loomulikult iga fotograafi jaoks olulisim – võimalus oma kunsti maailmaga jagada. Professionaalidest koosnev žürii ja spetsiaalne võistluse jaoks loodud keskkond ootavad sinu pilte kuni 31. juulini. Kategooriatest saad lähemalt lugeda ja võistlusele oma foto saata SIIN.