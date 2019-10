Personaalne elustiilinõustaja, arst ning eratreener sinu randmel

Samas ka puhanuna võivad igapäevased olmemured tekitada omajagu pinget - erinevad uuringud on näidanud, et pea pooled eestlased põevad regulaarselt stressi, mis väljendub närvilisuses, väsimuses ning unehäiretena. Moodsa aja haigus või mitte, aga stress on tänapäeval paljuski paratamatus, millega tuleb õppida toime tulema. Selleks tuleb tunda oma keha ning siinkohal tuleb appi Huawei TruRelax tehnoloogia, mis mõõdab kasutaja stressiindeksit ja pakub lähtuvalt sellest nõuandeid, kuidas stressi maandada – näiteks soovitades aeg-ajalt püsti tõusta ringi liikuda. Just sellised väiksed ja pealtnäha tühised harjumused ja meelespead aitavad inimestel palju kergemini igapäevastressiga toime tulla.

Loomulikult on GT2-l ka kõik muud täiendavad funktsioonid, mida ühelt kellalt oodata. Bluetooth kõnesid saab teha ka siis, kui telefon on sajakonna meetri kaugusel. Nutikella mälumaht võimaldab seadmele salvestada kuni 500 mp3 formaadis laulu niisiis puudub vajadus telefoni endaga treeningsaali või jooksurajale kaasa võtta, mis juba iseenesest aitab stressi maandada. GT2 katab 15 erinevat spordirežiimi pakkudes treeningueelset andmeanalüüsi, andmete salvestamist treeningu vältel ning kogutud andmete pinnalt professionaalset treeningujärgset nõustamist – nagu eratreener randmel, mis teeb sportimise ohutumaks ja tõhusamaks.

Huawei

Kaua kestavad nii disain kui ka aku

Kuna käekell on paljude inimeste jaoks ka peamine ning teinekord ka ainus aksessuaar, siis loomulikult ei ole kella disain kõrvalise tähtsusega. GT2 klassikaline disain on loodud sobima kõigi stiilide ja olukordadega – oled sa siis parajasti trennis, töökohtumisel või mõnel peenemal vastuvõtul. Metallraamiga ääristatud 3D klaas peidab enda all ülimalt täpset ja tundlikku AMOLED HD ekraani, mille LCD-st võimsam tehnoloogia pakub erksaid värve ning teravat kontrasti. GT2 on saadaval kahes suuruses: 46 ja 42 millimeetrise läbimõõduga. Suurem versioon on saadaval nii nahk- kui ka kummist rihmaga, mida on võimalik vahetada nii, et poleks tarvis sportides nahkrihma sisse higistada. Väiksem mudel on saadaval elegantse nahk- ning pilkupüüdva metallrihmaga.

Huawei

Loe veel

Eelmise generatsiooni Huawei nutikell võitis paljude inimeste südamed eeskätt oma aku kestvuse tõttu, sest täisfunktsionaalse kella omamiseks ei olnud seda tarvis igapäevaselt laadida. Uus GT2 nutikell on varustatud tipptehnoloogilise Kirin A1 kiibiga, mis on äärmiselt võimekas, kuid samas ka ülimalt energiasäästlik – see tähendab, et kella aku võib kesta koguni 2 nädalat!