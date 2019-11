Nutikella valimisel on parim kriteerium tema aku

Mis üldse kulutab nutikella akut?

Nutikella akude kaks peamist vaenlast on töötav ekraan ning erinevate tervist ja liikumist jälgivate rakenduste (GPS, pulsimõõtja) kasutamine. On täiesti arusaadav, miks aku nende kasutamisel tühjeneb.

Kui telefonide puhul on mõistlik aku säästmise eesmärgil aeg-ajalt mõned funktsioonid välja lülitada (WiFi, GPS jne), siis nutikella puhul annab eri funktsioonide ajutine väljalülitamine tulemuse, kus nutikast kellast randmel võib saada täiesti tavaline, mittemidagiütlev käekella sarnane asi. Sest mis nutikell see on, mille ekraan on välja lülitatud või mis ei edasta sulle näiteks teavitusi ega mõõda pulssi! Huawei on aga toonud turule nutikella, mille aku kestvus on olenevalt mõõdust (46 mm mudelil) kuni kaks nädalat. Ja see on juba tõepoolest midagi!

Mis annab akule hea vastupidavuse?

Huawei nutikella Huawei Watch GT 2 mõlema mudeli (42 mm ja 46 mm) puhul võime me tänu Hiina suurtootja leidlikkusele õnneks kohe unustada eri funktsioonide väljalülitamise aku parema kestvuse nimel. Seda seetõttu, et tänu mitmele uuenduslikule tehnoloogilisele lahendusele tarbib Huawei nutikella aku lihtsalt kolm korda vähem energiat, tagades sellega märksa pikema kestvuse ja suutes selle kõige juures hoida rahulolevana ka kasutajat, kes ei pea tegema ühtegi kompromissi.