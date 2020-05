Nutikella abil stressist vabaks ja ööuni paremaks

Halvasti magatud öö on põhjus, miks meie keha ja vaim on väsinud, luues kõik eeldused tavapärasest suurema stressi tekkeks. Stress omakorda takistab keskendumist ja tekitab üldise halva enesetunde. Sama loogika toimib ka vastupidi – stressirohke ja närviline päev ei tee öist und kuidagi paremaks, vaid muudab selle kvaliteedi märksa halvemaks. Kuidas saavutada Huawei nutikella abil parem ööuni ja päevane madalam stressitase?

Ööune jälgimine ja nõuanded paremaks uneks

Huawei GT 2 ja GT 2e kellad oskavad jälgida sinu und parimal võimalikul moel tänu Huawei TruSleep 2.0 funktsioonile. Nimetatud funktsioon kasutab une jälgmiseks sinu hingamisrütmi ja südame tööd ning suudab tänu targale algoritmile sinu und analüüsida. Nii oskab kell sulle täpselt öelda, kas ja millal magasid sügavalt ning millal kergelt ja milline oli sinu une üldine kvaliteet. Kell on võimeline tuvastama kuut levinumat tüüpi unehäireid. Mõõtmistulemuste alusel oskab kell anda sulle ka nõuandeid, mida arvesse võttes peaks sinu unekvaliteet paranema ja öisest puhkamisest saama tugev vundament sinu järgmisele päevale.

Kellaga päevase stressi vastu!

Lisaks unejälgimisele on Huawei GT 2 ja GT 2e kellad võimelised viima läbi ka sinu keha stressitaseme seiret. Selle oskuse taga seisab Huawei kellade funktsioon TruRelax. Tänu erinevatele anduritele on kell võimeline tajuma sinu kehas toimuvaid muudatusi ja mõistma keha stressitaseme tõusu. Seda märgates annab kell sellest sulle märku ja pakub välja tegevuse, mille abil stressitaset alandada. Kasutades Huawei kella ja TruRelaxi funktsiooni, võiks sinu edasised päevad olla stressivabamad ning üleüldiselt tervisele ja enesetundele paremad.

Eelnimetatud oskused on vaid osa Huawei nutikellade võimekusest. Siiski on nende roll sinu elu paremaks muutmisel väga suur. Oluline on mõista, et kokkuvõttes on meie tervise eest hoolitsemine ennekõike meie enda kätes. Kuid käe peal olevast kellast võiks saada sinu tubli abimees, kes aitab sul oma tervise eest pidevalt ja tulemuslikult hoolt kanda.