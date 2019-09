Nutikell, mille aku peab vastu kaks nädalat

Täna esitles Huawei Münchenis oma uue põlvkonna nutikella Watch GT2, mille südameks on firma enda uus Kirin A1 kiip ning mille energiatarve on konkurentidest sammu võrra ees. Watch GT2 tuleb seekord kahes suuruses – 42- ja 46-millimeetrise läbimõõduga.

„Watch GT2 on eelmisest mudelist märksa pikema aku elueaga – 46-millimeetrise läbimõõduga mudelil kuni kaks nädalat. Seda ka juhul, kui pulsimõõtur ja kõnede teavituse funktsioon on sisse lülitatud, nädalas tehakse 30 minutit Bluetooth-kõnesid, kuulatakse 30 minutit muusikat ja tehakse 90 minutit sporti,“ sõnas Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Kõike seda võimaldab Mishina sõnul Cortex-M7 protsessor, mis jooksutab rakendusi konkurentidest märksa väiksema energiakuluga – 10 mikroamprit protsessori ühe megahertsi kohta. 42-millimeetrise mudeli puhul tuleb samasuguse kasutuse korral kell laadijaga ühendada kord nädalas.

Kui sisse lülitada ka GPS, kasvab energiakulu märgatavalt, jäädes siiski mõistliku kasutusaja piiresse. 46 millimeetrisel mudelil on GPS-I režiimis tööaeg 30 tundi, 42-millimeetrisel 15 tundi.

Watch GT2 on kumera esiklaasiga, mille all näitab pilti (46mm puhul) 1,39-tolline ehk ca 35-millimeetrine suure täpsusega puutetundlik AMOLED HD ekraan eraldusvõimega 454 x 454 pikslit ning seda ääristab ülimalt õhuke metallraam. Kella kõik ühes 3D klaaspind ja ääriseta täiesekraan loovad laiemal tasapinnal märksa laiema vaate. 42mm-seeria kella paksus on 9,4 millimeetrit.

Tootja lubab ka suurepärast Bluetooth-ühenduvust Huawei telefonidega – kuni 150 meetri kauguselt. Kellal on muu hulgas ka oma kontaktiraamat ja sisemälu, mis mahutab 500 mp3-laulu.

Huawei kellas on 15 erinevat spordirežiimi. Kellal on eraldi 8 välis- ning 7 sisespordiala. Valikusse kuuluvad lisaks erisugustele jooksu- ja kõnnispordialadele ka näiteks ujumine, matkamine ja sõudmine. Erinevad spordirežiimid pakuvad täismahus monitoorimise võimalust. Kell on funktsioonilt ka intelligentne virtuaaltreener, kes annab kasutajale tagasisidet treenigute osas, näiteks kuidas enda jaoks sportimist paremaks ning turvalisemaks muuta.

Pulsimõõtmise funktsioonis annab kell teada, kui pulss peaks väljuma tervislikust vahemikust 50-100 lööki minutis rohkem kui kümneks minutiks järjest ning südamerütmi muutusi saab vaadata ka Huawei vastavast äpist. Lisaks muidugi loeb Watch GT2 tehtud samme ja põletatud kaloreid, aga ka seda, mitu korda sa päeva jooksul laua tagant püsti tõusid ja ennast liigutasid.

Huawei Watch GT2 tuleb müügile novembris soovitusliku jaehinnaga 249 eurot.

Lisaks esitles Huawei Münchenis Mate 30 telefoni, mis tuleb müügile Hiinas.