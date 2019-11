Nutikell aitab targemini sportida

Mille järgi valida sportimiseks sobilikku nutikella?

Kõige targem on sportimiseks nutikella valida selle funktsionaalsuse järgi. Sportimise ajal pole kõige olulisem mitte see, kas su e-kirjad telefonist kellale peegelduvad, vaid hoopis see, kui mitut erinevat sportimisega seotud tegevust kell toetab. Vaieldamatult üks mitmekülgsemaid režiime toetav kell ongi Huawei Watch GT 2.

Teine oluline aspekt on kella aku vastupidavus. Nutikellade suurimaks vaenlaseks peetakse nende suhteliselt väikese vastupidavusega akut. Ometigi on Huawei tänu enda arendatud Kirin 1 kiibile, mis tarbib erakordselt vähe energiat, tegemas teataval moel revolutsiooni.

Kella aku kestab väiksema, 42 mm mudeli puhul suisa nädala ning suurema, 46 mm mudeli puhul uskumatuna kõlavad kaks nädalat. Selle taga on Huawei Kirin A1 protsessor, mis on võimeline kasutama kella toimingute tegemiseks erakordselt vähe voolu. Nii et kui sinu nutikella ostu on edasi lükanud mure aku kestvuse pärast, pole ka see enam probleem.

Üks kell, loendamatud võimalused treeningut jälgida

Olenemata sellest, kas oled tagasihoidlik hobisportlane või tugeva koormusega proff, on Watch GT 2 võimeline muutma sinu treeninguid targemaks ning koguma ja jagama sinuga nende kohta infot näiteks järgmiste spordialade puhul.