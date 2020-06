Nutikad telefoniäpid, mis tulevad kasuks suvisel matkapuhkusel

Tänavune suvi tõotab tulla erinev möödunutest, sest oodata on siseturismi mitmekordistumist. Veedame rohkem aega väljas, teeme tutvust kohaliku looduse ja matkaradadega. Selleks, et suvine ajaviide oleks ühteaegu nii lõbus kui kasulik, on abiks erinevad telefonirakendused – näiteks Huawei ametlikus rakendustepoes AppGallery on lai valik äppe, alates ilmaennustusest kuni GPS süsteemini, mis aitab metsas eksimist vältida.

Lisaks klassikalisele matkavarustusele koos sääsetõrje ja telgiga, saab nutitelefoni abil enda suvise seikluse muuta turvaliseks, mugavaks ja plaanipäraseks. Nutikas ilmaennustusäpp aitab planeerida riietust ja varustust ning kui telkimine on pisut ekstreemne, siis saab paari sõrmeliigutusega broneerida toa lähimas majutusasutuses, kuhu korralik kaardirakendus õige suuna kätte näitab.

Milliseid rakendusi siis suve silmas pidades juba etteruttavalt enda telefoni laadida võiks?

MAPS.ME on kiire ja usaldusväärne offline kaardirakendus, mida kasutab maailmas üle 100 miljoni inimese. Huawei koolitusjuhi sõnul on kaardirakenduse valikul oluliseks aspektiks see, kas äpp töötab ainult interneti ligipääsuga või saab seda kasutada ka piirkondades, kuhu Wifi või andmeside parasjagu ei ulatu. „Suvise matka või võõras piirkonnas liikumise jaoks on see oluline omadus, mida paljud kaardirakendused ei oma või kasutajad ei oska esmapilgul äpi puhul jälgida,“ ütles Mishina.

Airbnb rakenduse kaudu saab mugavalt ja soodsalt kohalike inimeste vahendusel broneerida majutust või reisiseiklusi. Üüripind võib olla eraldi välja üüritav maja või korter, aga ka tuba või ainult voodikoht ühistoas. Kuigi Eesti statistika näitel keskendub rakenduse nõudlus ja pakkumine suuresti Tallinnale, siis huvitavaid ja autentseid majutuskohti leiab Airbnb-s ka kõige kaugemates Eesti nurkades.

Drink Water Reminder. Suvisel perioodil on paar olulist asja, mida enda keha puhul kindlasti jälgida. Korraliku päikesekaitse kasutamise kõrval peab iga inimene pidama meeles päevas piisavalt vett tarbida. Kui tegevusi on palju ja puhkus on aktiivne, siis rakendused nagu Drink Water Reminder on suureks abiks ja tuletavad kasutajale meelde piisava aja tagant vedelikuvarusid suurendada.

Accu Weather. Eesti ilma kohta ringleb palju arvamusi ja vanasõnasid. AppGallery-st allalaetav Accu Weather rakendus ei vea kasutajaid ninapidi ja toob ausa ilmaennustuse ka kõige kehvema suveilma ajal.

InShot on populaarne videote töötlemise rakendus. Miks mitte veeta enda tänavune puhkus teisiti ja valmistada suveseiklustest pere või sõpradega tore videoklipp, mida ülejäänud aastal meenutuseks vaadata. Rakendus toob kasutajateni erinevad lihtsamaid töötlemisvõimalused, millega saab hakkama igaüks.

