Nutikad Eesti tudengid toetavad globaalse tehnikahiiu abiga oma teadmisi uuematest tehnoloogiatest

Eesti tudengid on oodatud osalema uuenduslikus rahvusvahelises tehnoloogiaprogrammis „Tuleviku seemned”. Programm toimub 2.–6. novembrini ja selle korraldajaks on tehnoloogiaettevõte Huawei, kelle eesmärk on arendada üleilmset info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tööstust, avardada tudengite silmaringi värskeimate tehnoloogiasaavutuste suhtes ning rõhutada IKT-valdkonna professionaalide ja digitaalse kogukonna kandvat rolli tulevikus.

Talentide leidmine ja kaasamine on iga tööstuse kasvu ja arengu aluseks. Kiirelt kasvav IKT-valdkond on nii ärimudeleid kui ka klientide ootusi paljuski muutnud. Selle tulemusena on kiirelt kasvamas vajadus andekate IKT-valdkonna asjatundjate järele, kes neile muutustele mõistlikult reageerida oskaksid ja neid juhtida suudaksid.

Eesti vajab suurt hulka IKT-spetsialiste: igal aastal lisandub valdkonda 1580 töökohta ja tegu on Eesti tööjõuturul kõige kiiremini kasvava sektoriga. Kümne aasta pärast on praeguse 37 000 töötaja asemel vaja hinnanguliselt juba enam kui 55 000 IKT-valdkonna töötajat. Ehkki mitmed kõrg- ja kutsekoolid pakuvad erinevaid õppekavasid IKT-valdkonna teadmiste omandamiseks, ei piisa sellest ometi tööjõuturu vajaduste täitmiseks. Probleemiks on ka keskmisest suurem väljalangevus IKT-erialadelt. Juba praegu on Eestis EAS-i hinnangul puudu umbkaudu 8600 IKT-spetsialisti. Üle Euroopa ennustatakse puudujäävaks töötajate hulgaks aastal 2022 pool miljonit inimest.

Probleemile on korduvalt tähelepanu juhtinud mitmed asjatundjad nii riigisektorist kui ka ülikoolidest, samuti paljud tööandjad. Huawei eesmärk on pakkuda programmi „Tuleviku seemned” abil tudengitele inspiratsiooni praeguste IKT-valdkonna asjatundjate rahvusvahelise äri ja kogemuste põhjal, et edendada nende õpinguid ning tulevasi karjääre.

Programmi on oodatud kandideerima nii bakalaureuse- kui ka magistritaseme õppurid, samuti doktorandid, kes valdavad heal tasemel inglise keelt. Balti riikides saab programmist osa 30 tugevat kandidaati, kümme igast riigist. Kandideerimiseks tuleb saata motivatsioonikiri, milles tudeng kirjeldab oma sobivust programmi ja huvi, samuti tutvustab juba olemasolevaid tehnoloogiateadmisi.

Tudengid, kes programmi osalejate hulka ei pääse, saavad samuti valida endale huvipakkuvaid online-kursusi Huawei virtuaalkeskkonnas. Kursustel on võimalik osaleda nii reaalajas kui ka salvestatud sisu vaadates.

„Et näost näkku kohtumised on praegu võimatud, toimub programm tänavu virtuaalselt. Valituks osutunud tudengid saavad osaleda online-kohtumistel oma koduriigis. Lähitulevikus saadame Baltikumi ülikoolidele kirja, kus kutsume tudengeid kandideerima,” sõnas Huawei Balti regiooni kommunikatsioonijuht Mindaugas Plukys.

Viie päeva pikkune programm sisaldab tehnoloogialoenguid ja seminare 5G, pilvekeskkondade ning tehisintellekti teemadel, samuti liidrikoolitust, küberturvalisuse ja digitaalse transformatsiooni teemalisi loenguid väliskülaliselt, virtuaalseid tuure ning ülevaadet äri mõjutavatest valdkondadest. Pärast lõpueksami sooritamist saavad tudengid programmi läbimist kinnitava sertifikaadi.

„Huawei on juhtiva IKT-valdkonna ettevõttena seadnud eesmärgiks ka noorte talentide harimise. „Tuleviku seemnete” programm võimaldab ettevõttel teha koostööd kogu maailma juhtivate ülikoolidega, mille tudengid saavad lisaks vajalikele teoreetilistele teadmistele programmi jooksul ka olulisi praktilisi oskusi. Tahame toetada andekaid noori, kellest saavad nii Eesti kui ka kogu maailma IKT-valdkonna liidrid,” rääkis Plukys.

Hinnanguliselt kandideerib programmi umbes 2000 tudengit 60 riigist üle maailma. Kõige värskema info leiab programmi veebilehelt.

Huawei alustas tudengiprogrammi „Tuleviku seemned” 2008. aastal. Programmi peamine eesmärk on harida ja arendada IKT-talente ning riikide- ja kultuuridevaheliste sildade rajajaid, kasvatada arusaamist IKT-st ning huvi valdkonna vastu, jagada üleilmses ärikeskkonnas teadmisi ja kogemusi ning pakkuda tudengitele konkurentsitihedas maailmas ja äris hakkama saamiseks vajalikke teadmisi.

