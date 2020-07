Nutifoto ABC: telefoniga loodust pildistama!

Maastikufotograaf Arbo Rae käis Huawei uut telefoni proovimas rabas – kui hea on see telefon maastikufotode tegemisel?

Loodusfotode tegemise jaoks tuleb olla õigel ajal õiges kohas. Arbo käis varajasel suvehommikul rabas. Enne päikesetõusu, siis kui raba kattis alles udu.

Tänu Huawei P40 Pro suurele ekraanile saab juba pildistamise ajal päris hea ettekujutuse, milline saab olema lõpptulemus. Et seadmeid manuaalselt kontrollida, tuleb nutitelefon lülitada PRO režiimile – nii saab kaadrit vastavalt enda eelistustele teravustada ja teisigi sätteid kontrollida.

Maastikupilti kadreerides tuleks jälgida, et horisont oleks otse. Selleks on Huawei telefonil sisse ehitatud lood.

Arbo rusikareegli järgi tuleks maastikufoto puhul jätta kaadrisse kolmandik maad ja kaks kolmandikku taevast. Või siis vastupidi. Horisont ei asu kunagi täpselt pildi keskel.

Kuid loodusfoto ei pea tähendama ainult suuri maalilisi vaateid. Rabas olles on võimalusi lõputult. Pildistada võib näiteks ämblikuvõrke või ka muid väiksemaid detaile. Samuti saab ilusa pildi, kui otsida veepinnalt peegeldusi.

Arbo sõnul on maastikufoto tegemiseks parim aeg päikesetõusu ja -loojangu ümbrusesse jääv aeg. Siis jäävad pildile kõige ilusamad värvid.

Lisaks soovitame AppGalleryst alla laadida PhotoDirector Photo Editor App. Sellel on väga palju erinevaid töötlemise võimalusi nii tavaliseks valguse ja värvi muutmiseks kui ka filtreid, objektide eemaldamise ja naha pehmendamise võimalusi.

Lõppsoovitusena ütleb Arbo: "Kui näete ilusat stseeni, võtke kaamera ja tehke sellest pilti. Parim kaamera on alati see, mis teil kaasas on."

Vaata Arbo tehtud pilte galeriist: