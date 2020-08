Neli viisi, kuidas mobiiliäpp aitab iga ettevõtte kasvule kaasa

Igal ettevõttel on arenemiseks hädavajalik kohaneda kiiresti uusimate tehnoloogiliste lahendustega. Erinevad rakenduste platvormid ja mobiiliäpid haaravad inimesi vaid ühe silmapilgutusega, seetõttu on paljud nutikad ettevõtjad trendist kinni haaramas ning kasutavad äppide fenomeni enda ettevõtte arenguks.

Oluline on mõista, et kuigi mobiilisõbralik veebileht on ettevõttele ülioluline, siis ei asenda see kindlasti äppi. „Selgelt toob rakendus ettevõttele rohkem kasu kui mobiilisõbralik koduleht – muuhulgas on välja selgitatud, et e-kaubanduse valdkonnas on telefonirakenduse kaudu tehtud ost mobiilibrauserist keskmiselt 10 dollari võrra suurem. Selle põhjuseks on parem ja läbimõeldum kasutajakogemus, mis suunab äppi kasutava kliendi veebilehest palju sujuvamalt erinevate toodeteni ja õigel hetkel kassasse,“ sõnas Huawei Mobile Service (HMS) äriarenduse juht Vitali Donskoi.

Igal ettevõttel on kolm põhieesmärki: müügi suurendamine, usaldusväärse kliendibaasi loomine ja ettevõtte efektiivsuse tõstmine. Mobiilirakendused on nende eesmärkide saavutamisele suuresti kaasa aidanud, sest vähe on maailmas neid, kes ei kasuta nutitelefoni. Vaatamata sellele, et digimaailmas on keeruline silma paista, pakub hästi välja töötatud mobiiliäpp erinevaid viise, mille abil ärilisi eesmärke edukalt püüda.

Suurenenud klientide kaasatus

Mobiilirakendused võivad suurendada klientide kaasatust ja suurendada müüki mitmel viisil. Esiteks tõstavad need äpid aega, mille tarbija veedab koos konkreetse kaubamärgiga, mis omakorda suurendab müügi tõenäosust. See on üks põhjusi, miks mobiilse e-kaubanduse arvele langeb üle kolmandiku digitulust. Lisaks vähendavad mobiilirakendused tõenäosust, et klient ostab toote või teenuse konkurendilt.

Pole tähtis, milliste toodete või teenuste pakkumisega ettevõte tegeleb, mobiilirakendus aitab tugevdada klientide kaasamisstrateegiat. Näiteks kuna inimesed otsivad kiiret ligipääsu brändidele, mida nad armastavad, siis on ettevõttele kasulik, kui klient jõuab nende toodeteni mugavalt läbi nutitelefoni ja ilma füüsilist kauplust külastamata. Samuti saab äppe siduda sotsiaalmeediavõrgustikega, mis aitab märgatavalt kaasa ettevõtte turundusstrateegiale.

Otsene turunduskanal

„Mobiilirakendused pakuvad kasutajatele erinevaid funktsioone – kontod, üldteave, sõnumid, broneerimisvormid, uudisvoog, hinnad ja palju muud infot ainuüksi mõne sõrmeliigutusega. See teeb brändidele lihtsaks võimaluse pakkuda inimestele kõiki detaile ja teavet, mida on vaja nende ergutamiseks läbi mobiiliäpi,“ ütles HMS’i äriarenduse juht. Lisaks saab rakenduse teavituste kaudu tuletada ennast kliendile meelde ning edastada infot pakkumiste ja kampaaniate kohta.

Klientide toomine ja hoidmine

„Nagu varem mainitud, siis tehnoloogiatootjad ja arendajad on tõestanud, et mobiilirakenduse kasutuselevõtt muudab ettevõtte kliendikogemuse mitme astme võrra paremaks. Ja kui kliendil on platvormil mugav, tuleb ta tõenäoliselt sinna peagi tagasi ja kasutab teenust või sooritab ostu,“ ütles Vitali Donskoi. Lisaks sellele laiendavad äpid oluliselt ettevõtte üldist kliendibaasi, mistõttu tuleb kasuks ühe äpipoe asemel olla rakendusega esindatud vähemalt kolmes maailma enimkasutatud platvormil. Pidades silmas vastaval turul populaarsemaid nutiseadmeid.

Kõik maailma suurimad rakenduste levitamise platvormid teevad tööd selle nimel, et kasutajad leiaksid nende süsteemist hõlpsasti üles neile olulised ja vajalikud äpid. HMS’i äriarenduse juhi Vitali Donskoi sõnul avaldati AppGallery platvormil äsja uus Petal otsingu tööriist, mis otsib ja koondab teavet, pakkudes iga kasutaja jaoks kõige täpsemaid ja asjakohaseid tulemusi. „Lisaks uudistele, piltidele ja meelelahutusele koostab otsingutööriist nimekirja erinevatest turvalistest allikast pärit rakenduste kohta ja kõik äpid, mis on AppGallery'is juba saadaval, kuvatakse uues tööriistas tehtud otsingute ülaosas,“ selgitas Donskoi.

Tõsta brändi nähtavust

Statista andmete järgi on maailmas üle 2,7 miljardi nutitelefoni kasutaja. Nad kasutavad telefoni väga suure osa päevast ning 90% sellest ajast veedetakse just erinevates äppides. See on aeg, mil ettevõtted saavad võimaluse potentsiaalse tarbija poolt märgatud olla.

Silmapaistev sisu, äpiikoonid, pildid ja videod tõmbavad rakendustes kasutajate tähelepanu. „Äpid töötavad ettevõtete jaoks sama hästi kui suured reklaamplakatid, sest tähelepanu on pööratud väiksele ekraanile, millelt on uuendusliku, informatiivse ja funktsionaalse rakendusega silma paista oluliselt lihtsam kui päris maailmas,“ ütles Donskoi.