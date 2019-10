Mis sa arvad, kelle telefon on kõige ägedam?

Numbrid ei loe peaaegu midagi, loeb sisu!

Numbrid on muidugi olulised. Aga mitte lõpuni. Sest tähtis on see, kui mõnusalt saad sa teha pilti ja kaua kestab aku. Ja oluline on ka see, et telefon ei maksaks tervet varandust. Huawei Nova 5T on täpselt selline telefon. Värvivalik - Crush Blue, Midsummer Purple ning Black – oleksid sobilikud ükskõik, millisele Youtube’i staarile. Kaamerad, mida telefonil on koos supervõimsa selfikaameraga kokku suisa viis, teevad just sinu piltidest kõige lahendamad pildid nii Instagrami, snäppi kui ka Facebooki. Aga oota, see telefon muutub kohe veel coolimaks.

Vaata, mis maailmas toimub suurelt ekraanilt

Suur, 6.26 tolline ekraan on selle telefoni üks põhilisi tõmbenumberid. Eemaldatud on kõik, mis võiksid segada selle suure ning selge pildi vaatamist – kulm, sensorid ja kaamera. Suur ning Full HD kvaliteeti toetav LCD ekraan võimaldab tänu suurele pikslitihedusele ning resolutsioonile (2340x1080px) näha kasutajal ka suure nurga alt kõiki värve selgelt ning puhtalt. Nii pole väga imestada, kui kodus telekast või arvutist ei viitsigi enam midagi vaadata – mis neist ikka käima panna, kui telefoni pilt on peaagu sama suur aga kindlasti mitu korda parem.

Selfikaamera kui väike stuudio sinu taskus