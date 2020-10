Mis peaks olema kaasaegse mehe garderoobis esikohal?

Ilmad on juba jahedamad ja suvised rõivad tuleb asendada soojematega. Kaasaegse mehe sügistalvisesse garderoobi efektseid rõivaid valides võiks lähtuda ajatust klassikast ja kvaliteedist. Seejuures ei tohiks tähelepanuta jätta ka nutiseadmeid, mis tänapäeval moodustavad iga inimese stiilist olulise osa.

Nii garderoobi täiendamisel kui ka nutiseadmete valimisel võiks eelkõige juhinduda kahest olulisest märksõnast: mugavus ja kvaliteet. Kiire elustiili juures on oluline tunda end hästi – see tähendab rõivaid, mille lõiked sobivad figuuriga; materjale, mis on seljas mugavad ja vastupidavad; ning aksessuaare, mis võimalikult orgaaniliselt sobituvad meie igapäevategevuste ja stiiliga.

Kaasaegse meestemoe aksessuaaridena paistavad eelkõige silma nutiseadmed: käekell, mobiiltelefon, kõrvaklapid ja muu taoline. Seadmete valimisel võiks lähtuda põhimõttest, et see sobib võimalikult erinevateks eluhetkedeks. Näiteks võiks eelistada kella, mis ei mõju liiga sportlikult – ka juhul, kui see oma olemuselt täidab kõiki spordikella funktsioone.

Kvaliteet on alati moes ja rõivaste valikul peaks materjal kindlasti olema üks olulisemaid kriteeriumeid. Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina juhib tähelepanu, et tänapäeval on maailmas probleemiks väga suur ületarbimine ning üks viis selle vastu võidelda on tarbida kvaliteetsetest materjalidest tooteid, mille eluiga on oluliselt pikem: „Sarnaselt rõivastele tuleks seega olla valiv ka nutiseadmeid ostes – lisaks üldisele väljanägemisele ja funktsionaalsusele tuleb pöörata tähelepanu ka materjalide vastupidavusele.“

Huawei

„Huawei uusima nutikella Watch GT 2 Pro puhul on suurt tähelepanu pööratud disainile ja materjalide vastupidavusele – selle kerge ent tugev titaanist kere, kriimustuskindel safiirist klaas ning keraamiline tagakülg annavad kellale aksessuaarina klassikalise, kvaliteetse ja elegantse välimuse. Samal ajal on kell loodud just nimelt inimestele, kes soovivad, et nutiseadmed oleks funktsionaalsed, toetaks nende igapäevaelu toiminguid ja professionaalsust, kuid mõjuks samal ajal ka kaasaegse ning maitseka stiilitäiendusena,“ lisab Mishina.

Julgus on atraktiivne ja ilmekad mustrid lisavad väljanägemisele alati särtsu. Kui riiete puhul soovitatakse ajatut klassikat kombineerida kaasaegsete mustrite, värvide ja lõigetega, siis sama saab tegelikult teha oma käekella või mobiiltelefoniga. „Huawei GT 2 Pro kella isikupärasemaks muutmiseks võib kasutaja selle kuvale lisada endale meelepärase taustapildi ja valida saab ka erinevate rihmade vahel,“ kirjeldab Mishina.

Mugavus olgu märksõnaks nii rõivaste, aksessuaaride kui ka nutiseadmete valikul. Valida tuleks tooted, mis toetavad sinu igapäevaseid tegemisi ega tekita lisastressi. Kellelegi ei meeldi hõõruv king või pigistav püksivärvel. Samamoodi on tüütu, kui nutiseadmed ebasobival hetkel töötamast lakkavad ja neid pidevalt laadima peab. Jekaterina Mishina rõõmustab, et Huawei GT 2 Pro nutikell tuleb siin kasutajale igati vastu, sest kella aku vastupidavus on kuni kaks nädalat ja vajadusel saab seda laadida ka juhtmevabalt.

