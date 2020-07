Mis on Huawei AppGallery?

Ütle AppGalleryle, milliseid äppe soovid

Funktsioon kannab nime Wishlist ehk soovide nimekiri. Iga kasutaja saab luua oma soovitavatest rakendustest isikliku soovide nimekirja. Näiteks on sinu soov laadida alla mõni konkreetne mäng, kuid seda pole veel AppGallerys saadaval. Lisa see mäng endale soovide nimekirja. Seejärel saad ära märkida soovi, et rakendus laaditakse automaatselt alla, kui see on AppGallery valikusse lisandunud. Sinu mureks jääb ainult mängu nautida!