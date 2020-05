Miks on elus oluline õige tasakaal ja kuidas seda igapäevaste kohustuste kõrvalt saavutada?

Kiire elutempo, kuid vabadus teha oma toimetusi on viimase kahe kuuga vahetunud koduse elu ja kuhjunud kohustuste vastu. Psühholoogid soovitavad võtta hetke ja defineerida enda jaoks tasakaalus elukorraldus, isegi selles ootamatus maailmas, millega oleme pidanud üleöö harjuma.

Kui tunned mõnel päeval, et oled võtnud rohkem kohustusi, kui täita jõuad, ning pead samal ajal mitut eri tegevust haldama, siis tea, et see on ka paljude teiste inimeste igapäevaelu. Korraga pere, töö ja iseenda eest hoolitsemine viib meid kergesti tasakaalust välja.

Psühholoogid selgitavad, et tasakaalus eluni jõudmiseks peab toimetused korraks pausile panema ja prioriteedid ritta seadma. Kuigi tasakaal tähendab iga inimese jaoks midagi erinevat – on see siis korralik uni, tervislikud toitumisharjumused, piisav liikumine, endaga rahu tegemine või kõik need asjad korraga –, siis peamine on seada endale selge siht, mille poole soovid püüelda.

Muutuste juhtija ja arengunõustaja Gustavo Razzetti ütles ajakirjas Psychology Today, et tasakaal ei ole midagi füüsilist, mida saavutame, see on meeleseisund ja mõistmine, et elu on pidevas liikumises. Tasakaal peitub vähem selles, kuidas me oma aega planeerime, ja rohkem selles, mida teeme siin ja praegu. „Mis mõtet on võtta puhkus, kui muretsed kogu aeg tööl toimuva pärast? Vaim peab olema seal, kus on parasjagu keha,” ütles Razzetti.

Teekond tasakaaluni

Analüüsi hetkeolukorda ja sea eesmärgid.

Planeeri, kuidas iga päev eesmärkide poole püüelda.

Mõtle, mis hoiab sind tagasi ja eemalda takistused.

Leia keegi, kellele vajadusel toetuda ja ennast avada.

Tee rahulikult esimesed sammud. Protsess võib võtta aega, kuid ära heitu.



Oluline on teha sammhaaval väikseid muudatusi, mitte proovida muuta kõike korraga – nii mõistad, mis sinu puhul toimib, ja tekib vähem tagasilangusi. Lõpuks oled omandanud terve komplekti positiivseid harjumusi. Ka Albert Einstein on öelnud: „Elu on nagu jalgrattasõit. Et püsida tasakaalus, pead olema liikumises.“

Tervisliku tasakaalu säilitamine ei ole oluline ainult õnne ja hea enesetunde jaoks, vaid see annab märgatava hoo produktiivsusele ja aitab edasi karjääriredelil. Tasakaalus inimene suudab palju paremini pühendada enda tähelepanu ja energia eesmärkide täitmisele ning liigub edasi mõtestatult.

Tahes-tahtmata saab tänapäevases ühiskonnas suurt tuge tehnoloogiast, isegi kui tasakaal ei tähenda sinu jaoks esmapilgul nutiseadmeid. Tegelikult töötavad aga tehnoloogiatootjad pidevalt selle nimel, et inimeste elustiil oleks piisavas tasakaalus ja tähtsate toimetuste kõrvalt jääks aega ka iseenda jaoks.

„Tehnika on suureks abiks eelkõige tööülesannete täitmisel ja enda ümbritsevaga kursis hoidmiseks, kuid mõned seadmed aitavad leida just seda raskesti saavutatavat tasakaalu kõige ümbritseva vahel,“ ütles Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Mida noored ja tegusad inimesed enim vajavad? Midagi, mis aitab hoida silma peal nende tihedal päevakaval ja olla kursis maailmaasjadega, kuid samas innustab liikuma ning tuletab meelde ununema kippuvat iseenda eest hoolitsemist. „GT 2e nutikell sai nime kõigest sellest inspireerituna – e-täht viitab energiale, elujõule ja uuele mõtteviisile. Kellal on 100 treeningrežiimi, see mõõdab vere hapnikusisaldust, mille madal tase võib põhjustada energiapuudust, väsimust ja peapööritust. Samuti hoiab nutiabiline kontrolli all stressitaseme ja unekvaliteedi,“ selgitas Mishina.

Kindlasti aga ei tohiks lasta kõikidel nendel teguritel enda elu üle kontrolli haarata. Leia igas päevas hetk lõõgastumiseks, kus ükski ebaoluline mõte ega segav faktor sind kätte ei saa. Loe raamatut, mediteeri, mine jooksma või räägi kalli inimesega.

Ja mis veel oluline, psühholoogid ja arstid rõhutavad, et töötunde ei tohiks näpistada uneajast. Ületöötamine ja liigsed mõtted tekitavad stressi ning kahjustavad pikas perspektiivis suhteid ja produktiivust. Söö tervislikult, maga piisavalt, joo vett ja treeni regulaarselt. Positiivse mõtteviisi omaksvõtmine ja negatiivsetest mõjutustest eemalehoidmine on vajalik sisemise rahu ja õnnetunde leidmiseks.