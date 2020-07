Miks omandada just sel suvel mõni uus oskus? Nutitelefon teeb õppimise käepäraseks

Õppimine tuleb meile igal hetkel kasuks ning suvi on ideaalne aeg vaadata igapäevaelust kaugemale ja omandada mõni uus oskus. Olgu selleks tööalase kursuse läbimine, uue keele või toiduvalmistamise õppimine, klaverimäng või fototöötlus. Kõik need oskused on omandatavad ilma spetsiaalsete koolitusteta, võttes appi rakendused enda nutitelefonist.

Kanada ajakirjaniku Malcolm Gladwelli bestselleris “Outliers: The Story of Success” tõstis autor esile 10 000 tunni reegli. Bill Gatesi, The Beatlesi ja teiste kuulsuste näidetele tuginedes ütles kirjanik, et oma ala professionaaliks saamine võtab aega just nii palju. 10 000 tundi on rohkem kui aasta pidevat õppimist ilma pausideta. Mitmed eksperdid on selle idee aga selgelt ümber lükanud.

Üks neist on kuulus Rootsi psühholoog Anders Erikson, kes väidab, et õppida ei tohiks rohkem, vaid teisiti. Asjade pidev kordamine ei tee meist eksperte, vaid Eriksoni sõnul peame milleski paremaks muutumiseks väljuma mugavustsoonist. Paljud eksperdid selgitavad, et nii seame endale väljakutseid ja uute oskuste omandamisest saab omamoodi enesekontroll. Lisaks sellele on enesearengu juures veel palju teisi kasutegureid – õppides midagi uut võime saada osaks uuest kogukonnast, meie mõttekaaslaste ring laieneb ja tekivad tutvused reaalses elus.

Nendele võimaluse andmiseks võiks vähem suviseid vabu hetki kaasakiskuvates suhtlusvõrgustikes veeta ja kasutada nutitelefoni targalt, selleks et luua endale interaktiivne võimalus uute teadmiste ja oskuste arendamiseks. “Kuigi maailma populaarseimad telefonirakendused on seotud suhtlemise, töö ja meelelahutusega, siis äpipoodides ringi vaadates leiab erinevaid rakendusi personaalseks arenguks. Huawei AppGallery platvormil saab mugavalt vastavalt huvipakkuvale valdkonnale uusi äppe otsida ja paari sõrmeliigutusega alla laadida,“ ütles ettevõtte koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Väga levinud on tema sõnul erinevad keeleõpperakendused, näiteks ABA English, HelloTalk ja Tandem Language Exchange. Teisalt saab äppide kaudu õppida süüa valmistama, pilte töötlema ja isegi omandada algoskused pillimängust, rääkimata erinevatest sportlikest saavutustest. Flowkey on mugav äpp, millega saab õppida klaverimängu – seal on kõik vajalik, alates nootidest kuni õige tehnika nõuanneteni välja. Toiduvalmistamisel aitavad erinevad kokandus- ja retseptiäpid nagu myTaste Recipes ja Cookbook Recipes, mis koondavad kokku levinuimad retseptid üle maailma ja toovad kasutajani üksikasjalikud juhised. Julgemad leiavad AppGalleryst rakenduse Splits in 30 Days, mille abil järk-järgult isegi spagaati harjutada.