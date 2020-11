Loovuse arendamine mobiilirakenduste abil – kuidas see käib?

Pime ja sombune aeg soosib tubaseid tegevusi. Kui kõik kodused toimetused tehtud ja lemmiksarjad vaadatud, siis on aeg proovida midagi uut ning arendada enda loovust. Kas teadsid, et ka nutitelefonid pakuvad selleks palju erinevaid võimalusi – näiteks värviteraapiat, meditatsiooni, mõistatusi, sõnamänge? Seda tänu mobiilirakendustele, mida on lihtne alla laadida ja kasutada.

„Rakendused, mis võimaldavad kasutajal õppida mediteerima, joonistama või muul viisil loovust arendama, on väga populaarsed. Rõõmustav on ka see, et selliste äppide valik on tõesti lai, nii et igaüks peaks midagi enda maitsele leidma. Teisalt teavad ka petturid, et nõudlus rakenduste järele on suur, mistõttu võib internetis või sotsiaalvõrgustikes kohata erinevaid reklaame, mis julgustavad mõnda loovusäppi proovima. Soovitan pakutavale lingile mitte klõpsata, vaid otsida sarnast rakendust ametlikust AppGallery poest või kasutada spetsiaalset Huawei pistikprogrammi Petal Search. Viimane aitab leida mistahes rakenduse ja veenduda, et selle allalaadimine on tõesti ohutu. Järgnevalt mõned loovust arendavate rakenduste soovitused neile, kes ei tea, kust alustada,” ütleb Huawei Mobile Service’i äriarenduse juht Vitali Donskoi.

Huawei

1. Kaasav meditatsioon

Mediteerimine võib esialgu tunduda väga keeruline ja sellega iseseisvalt alustamine liiga suur väljakutse. Ent tegelikult on see täiesti tehtav tänu Huawei ametlikus AppGallerys leiduvale rakendusele Meditopia – Meditations, Sleep Stories. Rakendus on abiks nii meditatsiooniga alustajatele kui ka edasijõudnutele, sest pakub rohkem kui 250 erinevat meditatsioonipraktikat, mille hulgast igaüks peaks leidma endale sobiva. Meditopia võimaldab lõõgastuda ja igapäevaelust natukeseks eemale saada tänu taustamuusikale, autentsetele loodushelidele või spetsiaalselt valitud lugudele, mida enne magamaminekut kuulata. Rakendust saab kasutada nii meditatsiooniks ja loovuse leidmiseks kui ka stressi maandamiseks ja rahunemiseks.

2. Juhtnöörid loovuse arendamiseks

Kui soovid arendada enda loovust ning leida selle kohta rohkem teaduslikke või üksikasjalikke selgitusi ja juhtnööre, tasub alla laadida Creativity Guide. See rakendus on esmapilgul väga tekstirohke ja väheste visuaalidega, kuid sisaldab rikkalikult teavet selle kohta, mis on loovus, millised on selle erinevad tüübid, kuidas seda kasvatada, aga ka seda, kuidas meie isiksusetüüp võib loovust takistada või vastupidi – julgustada. Neile, kellele meeldib teadusartikleid lugeda, on see rakendus justkui ülevaatlik, selgitav loovuse õpik. Neile, kes pole harjunud palju lugema, kuid soovivad oma loomingulisest energiast aru saada või osata seda juhtida, on see äpp nii õppimisvahend kui ka viis lugemisharjumuse arendamiseks.

3. Värvimise võlu

Huawei AppGallery pakub laia valikut värvimisrõõmu pakkuvaid rakendusi. Üks neist – Coloring Book –üllatab oma lihtsusega, sest tuleb vaid valida endale meelepärane mustvalge joonistus ja asuda seda värvima. Kõik vajalikud tööriistad on kohe käepärast ning värvimisvahendite ja piltide valik lai: mandalad, sodiaagimärgid, loomad, tihedad loodusmotiivid ja palju muud. Niisiis pakub värvimine mobiiliekraanil lihtsat viisi lõõgastumiseks ja loovuse arendamiseks.

Huawei

4. Loomingulised mõistatused

Kui naudid ülesannete lahendamist, siis proovi rakendust, kus ilma loovust kasutamata vastusteni ei jõua. See on äpp Crack Me! – Logical Puzzles, Lateral Thinking Brain Teasers ehk puslesid ja nuputamisülesandeid pakkuv rakendus, millest tuleb läbi murda oma loovuse ja loogika abil. Kõik ülesanded on esitatud väga lihtsalt, kuid lahendust tuleb otsida ebatraditsioonilisel viisil. Lahendamiseks tuleb klõpsata nupul Lõpeta, kuid selle tegemine on raskendatud. Huvitav on ka see, et äpi arendajad on suure osa ülesannetest ja lahendustest seostanud sellega, kuidas me igapäevaselt nutitelefoni kasutame. Kas tekkis huvi? Siis külasta Huawei AppGalleryt ja otsi üles Crack Me!.

5. Meelelahutus sõnade kaudu

Kui eelistad rakendusi, mis lisaks meelelahutusele on ka õpetlikud, siis võib sulle meeldida sõnaotsinguäpp Word Search. See sunnib muu hulgas pingutama ka loovuselihaseid, et leida üles sõnad, mis telefoniekraanil kõige kummalisematesse kohtadesse ära on peidetud. Word Search pakub lõbusat ajaviidet, mis samal ajal võimaldab proovile panna oma inglise keele oskust. Tõenäoliselt leiad ja õpid mängu käigus mitmeid uusi sõnu, seega on Word Search suurepärane võimalus täiendada oma keelepagasit.