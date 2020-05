Kümme murrangulist tehnoloogiat kaasaegsetes nutitelefonides

Kõikidel Huawei P-seeria seadmetel on tipptasemel „DNA“ ja iga järgneva põlvkonna mudelid on varustatud üha parema riistvaraga, mis viib tarbijad tõelisele professionaalsele fotograafiale veelgi lähemale. Huawei P20 seeria oli teerajajaks suure CMOS-sensori (täiendav metallioksiidist pooljuhtsensor) integreerimisel nutitelefonidesse ja Huawei P30 seeria kirjutas fotograafiareeglid täielikult ümber uskumatu valgustundlikkuse ning suumimisvõimalusega. Hiljuti välja antud Ultra Vision Leica kaamerasüsteemiga Huawei P40 seeria põhineb sellel pärandil. Vaatame lähemalt Huawei P40 seeria kümmet kõige murrangulisemat kaameratehnoloogiat.

1. Suurim CMOS-sensor, mida Huawei nutitelefonides kasutatud



Teemandi murdumisnäitaja on seotud selle kaaluga ja seda vahekorda väljendatakse terminiga karaat. Kaamerad töötavad ümbritsevat valgust kasutades. See aga, kui palju valgust kaamera sensor püüab, oleneb sensori suurusest, mida mõõdetakse tollides. Huawei P40 seerial on Huawei Ultra Vision Sensor, mille mõõtmeteks on 1/1,28 tolli ja mis on seni suurim Huawei nutitelefonidesse paigaldatud sensor. See on kompleksne optilise ja tehnilise disaini meistriteos, mis võimaldab silmapaistvat pildikvaliteeti, millel on võrratu valguse sisselaskevõime ning suur dünaamiline ulatus, mis lubab kasutajatel ka hämaras väiksema müratasemega pilte jäädvustada.

Huawei Eesti koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul on P40 seeria eesmärk leida ideaalne tasakaal kõikvõimalike kaamerafunktsioonide vahel. „P40 seeria seadmetes leidub Huawei Ultra Vision Sensor, millel on 50 MP eraldusvõime ja mis toetab pikslite koondamist, et luua ülisuuri piksleid suurusega 2,44 μm. Need suudavad koguda rohkem elektrone, mis muundatakse fotoelektrilise efekti kaudu teabeks värvi ja valguse kohta, nii et signaali ja müra suhe paraneb märgatavalt ning tulemuseks on vähem mürarikkad pildid hämarates tingimustes. Ultra Vision Sensor asendab ka RGGB CFA (punane-roheline-roheline-sinine värvifiltrimaatriks) traditsioonilised rohelised pikslid kollaste pikslitega, suurendades valguse sisselaset ligi 40 protsenti,“ märgib Mishina.