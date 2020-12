Kuidas võtta parim oma uuest Huawei telefonist?

Uue seadme tundmaõppimine võib sageli aega võtta, sest soovime avastada kõiki selle funktsioone ja võimalusi. Tänapäeval täidab nutitelefon nii kaamera, arvuti kui ka teleri rolli, seega jätkub avastamisrõõmu tükiks ajaks. Kui olete värskelt Huawei nutitelefoni omanikuks saanud, siis siin on mõned kasulikud nõuanded selle kohta, kuidas alustada ja mida uuelt seadmelt oodata.

Esmalt tehke kindlaks, milline Huawei telefoni mudel teil on. Kui teie telefon on kuni P40 seeriani, ei erine selle kasutamine varasematest mudelitest ega Android-telefonidest. Kui saate kingituseks aga P40-seeria või uuema telefoni, sisaldab telefon lisaks ametlikule Huawei AppGalleryle ka mitmeid uusi funktsioone ja eeliseid.

Kuidas edastada andmeid vanast telefonist uude?

Uue telefoni avastamise ja kasutamisega tahaks ju kohe alustada, ent sellele eelneb üks tegevus, mis paljudele suurt peavalu võib valmistada - kuidas võimalikult kiiresti ja mugavalt kogu teave, rakendused ja kontaktid vanast telefonist uude üle kanda? Kõikide Huawei telefonidega saab seda teha lihtsalt ja kiiresti, isegi juhul, kui teie eelmine telefon on mõne muu tootja oma. Vaja on ainult telefoni kloonirakendust Phone Clone, mille abil kõik teie kõige olulisemad andmed, telefonikontaktid, rakendused ja muu info jõuab uude seadmesse vaid mõne minutiga.

Kiirelt kasvav AppGallery

Alustada võiksite Huawei ametliku rakendustepoe AppGalleryga tutvumisest. Võrreldes teiste ametlike rakenduste poodidega on AppGallery turul küll noorim, kuid ainuüksi sel aastal on seda kasutanud juba 600 miljonit seadet 170 erinevas riigis üle maailma. Märtsikuu seisuga oli Huawei mobiilsideteenuse aktiivseid kasutajaid hinnanguliselt 470 miljonit ning eelmisel aastal laaditi ametlikust Huawei AppGallery poest alla 204 miljardit rakendust. Selline populaarsus on saavutatud vaid lühikese aja jooksul pärast AppGallery käivitamist ja need arvud kasvavad pidevalt.

Uusi rakendusi lisandub iga kuu

Huawei AppGallery rakendustepoes on rakendused jagatud 18 erinevasse kategooriasse, mis hõlmavad kõike alates mängimisest kuni finantsteemaliste äppideni. Igaks juhuks tasub AppGallerys ringi vaadata iga päev, sest uusi populaarseid äppe lisandub pidevalt. Huawei ametlik rakendustepood pakub erinevatele äppidele ka huvitavaid kampaaniaid, nii et hea on regulaarselt üle vaadata hetkel kehtivad parimad pakkumised.

Otsingutööriist kõigi äppide jaoks

Kui te juhuslikult AppGallery'st soovitud rakendust ei leia, pakub Huawei võimalust proovida otsingutööriista nimetusega Petal Search. Pistikprogramm võimaldab kasutajal leida ja alla laadida rakendusi muudest allikatest kui AppGallery. See on mugav, kuna me ei pea enam äppe veebist otsima vaid Petal Search leiab soovitud rakendused üles automaatselt, esitab nende allika ja ühtlasi tuvastab rakendused, mida on turvaline alla laadida. Selle tööriista abil leiate üles nii populaarsed kui ka vähem tuntud ja erilisemad äpid.

Uusimatesse Huawei P40 seeria telefonidesse - sealhulgas P40 Pro, P40 ja P40 lite – on Petal Search juba eelinstallitud. Vanemate telefonide omanikud saavad selle AppGalleryst ise kerge vaevaga alla laadida, sisestades otsingulahtrisse „Petal Search“.