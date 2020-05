Kuidas koduseinte vahel nutiseadmetega puhkusevaimu säilitada?

Kuigi suvi hiilib kiiresti ligi, ei saa me osa võtta tavapärastest tegevustest ja sündmustest, mis õige suve sisse juhatavad. Kuna ka lähiaja reisiplaanid on küsimärgi all ja ilusate ilmadega kodus istumine võib kergesti rusuvaks muutuda, siis siin on ideed, kuidas nutiseadmetega välismaa päike ning kuumimad vaatamisväärsused koju kätte tuua.

Ajal, mil riikidevahelised piirid on täielikult või osaliselt suletud, pole õnneks meie mälule ja kujutusvõimele piire seatud. See ongi aga võimalus, kuidas reisimine või sellega kaasnevad positiivsed emotsioonid ja mälestused endale turvaliselt koju kätte tuua. Uuringud näitavad, et kuigi eesootav reis pakub palju elevust, saab seda mõningal määral tasa teha unistuste sihtkohtade pilte vaadates ja kultuuri kohta lugedes – isegi kui järgmine reis ei ole veel paigas.

Tehnoloogia abiga saad otse enda kodust ja vaid veidi kujutlusvõimet kasutades lennata maailma populaarseimatesse sihtkohtadesse või külastada huvitavaid muuseume ning kontserte. Telefon ja internet on siin abiks. Psühholoogide sõnul võib ka möödunud reisi meenutamine pakkuda samasugust rahulolu, mis valdab meid lennukisse astumise eel, sest fotode ja videote vaatamisel elame läbi samad positiivsed kogemused ja tunded, mis meil tol hetkel olid. Samuti kinnitavad mitmed psühholoogid, et vanade reisipiltide vaatamine teeb meid õnnelikumaks – sellest ei ütleks ju keegi ära.

Heade mälestuste kogu

Päikeseliste ja meeldivate mälestuste juurde naasmine on hea viis lõõgastumiseks ning need head emotsioonid vähendavad väsimust ja stressi. Südamelähedased mälestused on paljude jaoks vaid ühe nupuvajutuse kaugusel – nutitelefoni fotoalbumis, mis võimaldab meil ajas tagasi rännata ja meenutada hetki, mis olid jäädvustamiseks olulised.

Kui praeguse sotsiaalse distantseerumise ajal on telefoni fotoalbum heade mälestuste kogum, siis veel olulisem on see, et lisaks emotsioonide talletamisele ja neile tagasi vaatamisele saab hõlpsasti ka uusi luua. Psühholoogide sõnul on kõik loomingulised tegevused kogemuste ja unistuste jäädvustamise viisid. Kui me unistuste sihtkohta päriselt lennata ei saa, siis võime teha tulevasi reisiplaane, mis meeleolu kindlasti parandavad.

Muidugi on selgete mälestuste loomiseks vaja ka head kaamerat – mida kvaliteetsem foto, seda detailsem meenutus. „Kuna parimad mälestused ei hüüa tulles, siis on hea, kui korralik kaamera on alati taskus olemas. Näiteks saab uus P40 Pro telefon asendada professionaalseid fotokaameraid, sest 50 MP põhikaamera jäädvustab tulevasi rännakuid ja seiklusi, samas 40 MP lainurkobjektiiv on hea looduspiltide ning vaadete jaoks, mis muidu kuidagi pildile jääda ei taha,“ rääkis Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Laia maailma otse elutoa diivanilt

Tehnoloogia on viimastel kuudel olnud abiks rohkem kui kunagi varem: aja veetmine, tegevuste planeerimine, suhtlemine lähedastega, tööülesanded – suurt osa sellest ei kujutaks me ilma nutiseadmeteta ette.

Hoolimata asjaolust, et kauged välisreisid on mõneks ajaks pausile pandud, siis seiklusvaimu saab leida ka turvaliselt koduseinte vahel, sest telefoniäpid pakuvad mitmeid huvitavaid võimalusi. „Näiteks AppGallery rakendus Live Earth Cam pakub ligipääsu otsepiltidele igast maailma otsast. Samuti saab veebi kaudu külastada erinevaid vaatamisväärsusi, linnu ja muuseume – näiteks Louvre’isse pääseb nüüd ka kodust. Unistuste sihtkohta reisimine pole kunagi nii lihtne olnud,“ ütles Mishina.

Kui praegu võib nutiseadmete kaudu reisimine veel ulmelisena tunduda, siis tehnoloogia areng ja virtuaalreaalsus viivad meie maailma aina enam selles suunas. Kindlasti ei võta ekraanid kunagi ära tõelise reisimise rõõmu, kuid annavad meile võimaluse peaaegu sama edukalt avastamata paikadega tutvuda.