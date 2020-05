Kui nutikell, siis võimalikult hea. Kui võimalikult hea, siis Huawei GT 2e

Kõik eluks vajalik randmel

Nutikella võib endale õigustada põhimõtteliselt kahel moel. Lihtsamal kasutamisel on ta telefoni jätkuks sinu randmel: kuvab kõneteavitusi, näitab sõnumeid, meenutab sulle, et on aeg ennast pisut liigutada, ning ongi just täpselt nendel hetkedel, kui sa oma telefoni taskust välja ei viitsi koukida, selle pikenduseks. Teine variant on võtta oma nutikellast välja veelgi enam: kasutada teda teavituste kuvamiseks ekraanil, jälgida selle abil oma tervislikku seisundit ning kasutada teda mitmekülgse trenni- ja uneabilisena. Huawei GT 2e töötab loomulikult ka lihtsalt ilusa kellana randmel, kuid selle tegelikud omadused tulevad välja alles siis, kui teed koos temaga sammu edasi järgmisele tasandile.

Huawei GT 2e aitab sportida, lõdvestuda ja isegi magada

Huawei GT 2e on kell, mis hiilgab oma pika akukestvusega. Suur aku ja säästlik AMOLED-ekraan lubavad kella laadimata kasutada kuni kaks nädalat. Just see on argument, millega paljud konkurendid hätta jäävad. Ometigi ei tähenda vastupidav aku kompromisse funktsionaalsusega. Kui rääkida funktsionaalsusest, on keeruline välja tuua üht parimat argumenti, miks just GT 2e, mitte mõni teine nutikell. Tegemist on ennekõike kellaga, mille puhul saab rääkida suurepärasest funktsionaalsuse kogupaketist.

Spordiabiline

Huawei GT 2e on kell, mis võimaldab sul jälgida ja salvestada suurel hulgal erinevaid treeninguid. Nii võid vaadata joostes oma pulssi, näha läbitud ujumisdistantsi või rattasõidul kaotatud kalorite hulka. Kõik see on aga suurpäraseks infoks oma edasiste treeningute planeerimisel.

Tea, kuidas puhkad ja magad!

Huawei kella puhul on oluline roll ka tema võimel hinnata sinu und ja selle kvaliteeti. Öösel jälgib kell sinu und, mistõttu suudab anda sulle mõningaid näpunäiteid, kuidas ööunest viimast võtta. Samuti on GT 2e piisavalt tark, et hinnata sinu keha stressitaset, mis aitab sul stressirohkeid olukordi vähendada. See omakorda viib sind jälle lähemale tervislikule elule.

Nähtamatud märguanded organismilt jõuavad kella abil sinu randmele

Huawei GT 2e kell on võimeline toimetama sinuni ka kõige olulisema info, mida sinu keha edastab – see on hapnikusisaldus veres ehk SpO2 tase. Hapnikusisaldus veres mõjutab otseselt sinu südametööd ja seeläbi sinu keha üldist muretut toimimist. Kiire nupuvajutusega jälgitav SpO2 tase kehas annab sulle teada, kuidas peaksid oma treeninguid korrigeerima.