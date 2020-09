Kristel Kruustük: kui arvuti ei ole piisavalt kiire, siis pole minust ka selle kasutajat

Rahvusvahelise IT-ettevõtte Testlio asutaja ja juht Kristel Kruustük on kiire elutempo juures pidanud leidma enda jaoks kõige paremad seadmed, millega oma igapäevaelu lihtsustada – olgu selleks siis telefon, nutikell või sülearvuti. Järgnevalt räägib Kristel, millised on tema ootused ideaalsele sülearvutile, ja jagab oma kogemust uue Huawei MateBook Proga.

Kristeli sõnul on tema elus väga oluline roll tehnoloogial. „Minu täiesti asendamatu kaaslane on Huawei Watch GT 2, muidugi telefon ja arvuti ka! Tehnoloogia ümbritseb mind küll vist nüüd igal sammul, arvestades, et mu kell käib minuga igal pool kaasas,“ ütleb Kristel.

Kristel püüab end pidevalt kursis hoida uute innovaatiliste toodete ja teenustega. „Naljakas mõelda, et väiksena ei osanud ma isegi unistada, et minust võiks ühel päeval tehnoloogiaga lähedalt seotud inimene saada. Nimelt keskkooli lõpus ma ei teadnud, mida oma eluga peale hakata. Õnneks sattusin õe kutsel Londonis kokku tema sõprade ja tuttavatega, kes kõik ütlesid, et kui sa ei tea, mida teha tahad, siis mine õpi infotehnoloogiat, sest see on meie olevik ja tulevik. Ja nii ongi. 12 aastat hiljem pole midagi muutunud,“ meenutab Kristel.

Kristel teeb sülearvutiga tööd

„Kiireloomulised asjad saan telefoniga tehtud, aga kui on vaja korralikult ajusid ragistada ja mõttetööd teha, siis kasutan alati arvutit. Suur ekraan ja mugav trükkimine avab maailma minu jaoks kuidagi teistmoodi. Loomulikult teen ka enamiku konverentskõnesid ja presentatsioone arvutis,“ märgib Kristel.

Huawei Eesti koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul on sülearvutite ekraanid teinud viimastel aastatel läbi märgatava arengu. „Näiteks uue MateBook X Pro 13,9-tolline 3K FullView ekraan on loodud nii, et värvid oleks äärmiselt detailsed ja realistlikud, aga displei ehitust silmas pidades on maksimeeritud ka ekraani ning korpuse suhe,“ ütleb Mishina.

Üheks olulisemaks aspektiks sülearvuti funktsionaalsuses peab Kristel kiirust. „Kui pole kiirust, pole minust kasutajat. Hangumine, kokkujooksmine ja üleüldine aeglus on väga närvesööv. Tööl on ju alati nii palju teha ja mida vähem segavaid faktoreid, seda kiiremini saad asjadega edasi liikuda,“ ütleb Kristel.

Üheks suureks plussiks uue MateBooki puhul peab Kristel kiiret ühilduvust telefoniga. „Kui on vaja faile, dokumente või pilte ühest kohast teise tõsta, aga internetti pole, siis see omadus on megakasulik,“ lisab Kristel. Kuna suure osa päevast on Kristel liikvel, siis on tema jaoks oluline ka hästi vastupidav aku. „Pole just kõige toredam kogemus otsida kuskil lennujaamades või kohvikutes pidevalt laadimiskohta,“ lisab ta.

Huawei koolitusjuhi sõnul on uue sülearvuti aku tõesti revolutsiooniline. „Pole midagi tüütumat kui laadimist vajav aku keset tihedat tööpäeva. MateBook X Prol on suure mahutavusega 56 Wh aku, mis peab vastu terve päeva pidevat kasutamist, ja ka laadimise protsess on muudetud ülikiireks. Lisaks kasutab seade nutikat Huawei Share’i süsteemi. Vaid ühe puudutusega saab nutitelefoni ja sülearvuti muuta üheks superseadmeks ning seda isegi ilma internetiühenduseta. Sülearvutis saab kuvada telefoni ekraani, mis võimaldab sama klaviatuuri ja hiire kaudu kolleegidega sõnumite vahetamise ajal faile ühest seadmest teise lohistada ning neid sülearvutis redigeerida,“ ütles Mishina.

Kristeli sõnul on talle seadme kasutamisest jäänud väga positiivne mulje. „Kui ma augusti alguses toote esitlusel käisin, siis ma ei osanud mitte midagi oodata. Ma olen tõesti nii positiivselt üllatunud, sest selle minimalistlik disain oli nii ilusa ajatu hõnguga ja sellel oli mitu vau-efekti, nagu klaviatuuri peidetud kaamera ja ülimalt terav ning pilkupüüdev puutetundlik ekraan,“ märgib Kristel.

„Mulle väga meeldib, et ekraanipinda kasutatakse maksimumini ära, sest usun, et pole mõtet ruumi raisata. Lisaks olen meeldivalt üllatanud, kui hea on selle seadme audiosüsteem. Ja tõesti ei saa veel kord mainimata jätta selle ilusat minimalistlikku disaini! Olin Huawei üritusel, kus ma seda seadet esmest korda nägin, nii positiivselt üllatunud, sest sülearvutite turul toimuvale polnud silm ammu pidama jäänud,“ ütleb Kristel.