Kompromissitu lahendus, kui otsid väga head telefoni

Milline on väga hea telefon? Kõik oleneb muidugi sellest, mida sa otsid. Kuid üldiselt võib kokku leppida, et hea telefon on suure aku ja hea kaameraga ning pakub rohkem funktsionaalsusi kui konkurendid. Kas pole?

Uuendused, mis pärsivad

Kuigi tundub, et tänapäevased telefonid on justkui „valmis“, avastavad erinevad tootjad veel ja veel lahendusi, kuidas tarbijat üllatada. Kuid mitte alati positiivselt. Teate küll neid kalleid-kalleid telefone, mille tootjad lubasid, et „Kõrvaklapiväljund ei kao kuskile!“ ainult selleks, et see 3,5 mm väljund lõpuks ikkagi kaotada. Peale selle veel asjaolu, et see suur „kulm“ on endiselt see suur „kulm“, kuigi saaks ka palju väiksemalt.

Arusaadav – eesmärk on ju innovatsioon ja mingil moel tuleb õigustada ka oma uusi tooteid ning anda ostjale põhjus ostmiseks. Kuid kas tõesti on ekraanidisainiga aastas 2017 püsimine ning kõige klassikalisema kõrvaklapiväljundi kaotamine ainukesed lahendused?

Aga kui sulle meeldivad klapid? Ja suur ekraan? Ja taskukohane hind?

Kui oled audiofiil, siis tead, et juhe on ainuke võimalus, kuidas heli ilma kadudeta edasi kanda. Miks peaks üldse keegi vabatahtlikult kvaliteedis järeleandmisi tegema? Või näiteks ekraan – lubatakse suurt ja ilusat, saan tõesti suure, kuid ikka sellise, millest kümnendikku tegelikult polegi. Ning hinnast rääkides – ma soovin osta telefoni, mitte kasutatud autot. Nagu kõikjalt lugeda võib, on telefonimaailmas peale muude lahingute toimumas ka hinnalahing, mille sisuks on võimekus pakkuda kõrgeimat hinda.

Kas ja kus on jõulised alternatiivid? Telefonid tavalisele inimesele, kes tahaks lihtsalt ühte väga head telefoni, mis ei maksa sama palju kui sülearvuti?

Huawei mõtleb nii nagu tavalised inimesed

Huawei omakorda justkui teaks, mida tarbijad tahavad. Nii on nad paisanud müüki telefoni Huawei P Smart Z, mis vastab absoluutselt kõikidele parameetritele, mida üks mõnus telefon peaks pakkuma ning iga inimene soovima.

• Suur ekraan – olemas: 6,59 tolli.

• Kõrvaklappide auk – palun väga: olemas!

• Kahe SIM-kaardi võimalus – muidugi!

• Sellised kaamerad, et hoia piip ja prillid – topeltkaamera (16 MP + 2 MP) taga ning ulmeline 16 MP ees? Olemas!

• Turvalisuse kõrgeim tase: näotuvastus ja sõrmejäljesensor – olemas!

• Erakordselt normaalne hind: nii on!

Innovatsioon tuleb hoopis ootamatust kohast

Kui arvad nüüd, et mõnus hind ja superkaamerad tagaküljel ning ees ja suur ning kulmuta ekraan ongi innovatsioon, siis loe edasi. Mäletad seda 16 MP esikaamerat? Innovatsioon tuleb hoopis sealt. Või õigupoolest koos temaga telefoni korpusest. Sest just sealt sõidab kaamera iga kord välja, kui seda vaja on. Tänu sellele pole enam vaja kulmu, ekraan on täissuuruses „puhas“ ja kasutatav, andes sulle võimaluse nautida igat kui viimast pikslit sellel ülitiheda pilditihedusega (391 PPI) ekraanil. Siit enam palju paremaks minna ei saa. Vähemalt mitte selles hinnaklassis. Ja tuletame veel kord meelde – me räägime hinnaklassist, milles me ostame uut telefoni, mitte väikest pereautot.

Lõpetuseks jääb õhku ainult küsimus – kui üks saab, siis miks teised ei saa? Tahaks näha, kuidas ka teised telefonitootjad jalad kõhu alt välja võtavad ning tavalise inimese peale mõtlema hakkavad. Mõtlema neile, kes on noored, ja neile, kes ei osta telefone selleks, et hinnaga uhkustada. Ja neilegi, kes oskavad hinnata häid ning innovaatilisi asju, sest mõistlikud uuendused on teretulnud kõigi seas.

Huawei P Smart Z (279 €)

Ekraan: 6,59 tolli LCD

Resolutsioon: 2340 x 1080 pikslit

Protsessor: 8-tuumaline 2,2 GHz HiSilicon Kirin 710

Kaamerad: ees 16 MP, tagaküljel 16 MP + 2 MP

Kõrvaklapiväljund: 3,5 mm

Värvid: kesköömust, safiirsinine ja smaragdroheline