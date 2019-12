Kolm põhjust, miks Huawei Nova 5T on noorukile kõige sobivam telefon

Kui maailmas on üks telefon, mis täiesti kindlasti antud nõudmisetele vastab (ja mitte ainult lapsevanemate arvates), siis on selleks Nova 5T – Huawei ennekõike nooremale sihtrühmale mõeldud telefon, mis täiesti mõistliku hinna juures täis tipptasemel tehnikat.

Välimus, mis paneb päid pöörama

Huawei Nova 5T üheks suureks plussiks lisaks tehnilistele näitajatele on tema disain. Kolmes värvitoonis purustav sinine, südasuvine lilla, must – värvides saadaolevad telefonid on taotluslikult nooruslikud. Loomulikult ei tähenda see seda, et neid ei võiks kasutada ka pisut vanemad inimesed, kuid tegemist on siiski disainiga, mis loodud ennekõike noortele. Nooruslikkus väljendub ka telefoni teistes elementides – telefon on kerge ning õhuke ning loomulikult on pööratud telefoni loomise juures tähelepanu ka turvalisusele. Tavapäraste koodide kõrval on kasutusel ka biomeetriline isikutuvastus, mis viidud telefoni disainides küljele sisse-välja lülitamise nuppu, mis tunneb ära oma kasutaja näpujälje ning avabki telefoni.

Huawei

Kaamerad kõige pildistamiseks superhea kvaliteediga