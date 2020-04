Kolm fakti uute Huawei telefonide operatsioonsüsteemi ja rakenduste kohta

SISUTURUNDUS RUS

Tehnoloogiahiiu Huawei uued nutitelefonid on läbinud suure uuenduskuuri, millega seoses on läinud ringlema ka mõned müüdid. Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina selgitab tegelikku olukorda ja tõestab, et lisaks suurepärastele kaameraomadustele on ettevõtte nutitelefonides jätkuvalt kõik tipptasemel tehnikale omased võimalused.

Telefonides on jätkuvalt Androidi operatsioonisüsteem Kuigi Google Play ja mobiiliteenused on asendatud Huawei enda teenustega, siis on Huawei uued telefonid jätkuvalt üles ehitatud tuttavale Androidi operatsioonisüsteemile. Jekaterina Mishina sõnul on ettevõtte uusimatel seadmetel, telefonil P40 Lite ja seeria lipulaevadel P40 ja P40 Prol kasutusel sama operatsioonisüsteem, mis eelnevatel populaarsetel P-seeria telefonidel. „Android ei ole kuhugi kadunud, suurim muudatus seisneb selles, et Google Play on asendatud maailmas suuruselt kolmanda äpipoe, Huawei enda loodud AppGallery platvormiga,” ütles Mishina. Huawei telefonidesse saab alla laadida suurema osa olulistest rakendustest AppGallerys on praeguseks 55 000 rakendust. Üle maailma tuntud äppidest on esindatud näiteks TikTok, Snapchat, Deezer, Viber, Telegram ja Booking.com. Kohalike äppide valikust leiab LHV, RIA DigiDoci, Yandexi, erinevate meediaväljaannete ja teleoperaatorite rakendused. „Mitmed populaarsed suhtlusvõrgustikud pakuvad võimalust telefoniäpp otse nende kodulehelt alla laadida,” ütles Mishina. Huawei sõnul on nende eesmärgiks täiendada selle kvartali jooksul oluliselt AppGallery Eesti igapäevaselt oluliste rakenduste valikut. Eelmisest telefonist saab äppe üle tuua ja need toimivad Uue nutitelefoni esimest korda sisselülitamine ja seadistamine on kahtlemata põnev, kuid enamik meist ei soovi uue seadmega täiesti nullist alustada. Kui seisad silmitsi telefonivahetusega, siis Phone Clone’i rakendus aitab suure osa andmetest ühest nutitelefonist teise liigutada. „Andmed viiakse WiFi vahendusel ja ilma mobiilset andmesidet kasutamata vanast telefonist otse uude seadmesse,” selgitas Mishina. Phone Clone edastab 1 GB andmeid minutis ja see toimub väga turvaliselt – tagavarakoopiat informatsioonist ei talletata kuskil. Rakendus toimib andmete ülekandmiseks erinevate operatsioonisüsteemide vahel, rakendusi saab liigutada ainult Androidi seadmete vahel.