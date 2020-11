Kas teadsid kõiki neid juhtmevabade kõrvaklappide omadusi?

Juhtmevabad kõrvaklapid on üks mugavamaid igapäevaseid nutiseadmeid, kuna need võimaldavad hõlpsasti muusikat kuulata või juhtmevabalt kõnesid teha. Juhtmeta kõrvaklapid suudavad aga pakkuda palju enamat, kuid mitte kõik nende funktsioonid pole nii hästi tuntud. Testi ennast: kas sina tead kõiki kõrvaklappide funktsioone?

„Kui uus tehnoloogia muutub väga populaarseks, hakkavad paljud seda oma igapäevaelus kasutama. Üks selliseid näiteid on juhtmevabad kõrvaklapid. Loomulikult kantakse neid oma peamise eelise – juhtmevaba ühenduse tõttu, sest lõpuks ometi jääb ajalukku sõlme läinud kõrvaklapi juhtmete põhjustatud frustratsioon. Juhtmevabadel kõrvaklappidel on aga veelgi rohkem kasulikke funktsioone, mida paljud võivad ootamatutes olukordades kasulikuks pidada, kuid millele me isegi ei mõtle. Näiteks saab kaasaegsemaid juhtmevabu kõrvaklappe kasutada mikrofonina või laadida nende akut otse telefonist pöördlaadimise funktsiooniga,” kommenteeris Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina.

1. Mikrofoni asemel kõrvaklapid

Jekaterina Mishina sõnul võivad kõrvaklapid toimida ka mikrofonina. „Juhtmevabad kõrvaklapid on loodud selleks, et edastada kõneleja hääl võimalikult täpselt teisele helistajale. Kuna kasutame kõrvaklappe tänaval ja ka mujal mürarikkas keskkonnas, tagavad need, et meie helistaja kuuleb telefoniga rääkides võimalikult vähe kõrvalist heli. Seetõttu on sellised kõrvaklapid usaldusväärne alternatiiv mikrofonile. Olukorras, kus peame salvestama heli või vestlust, saab puuduoleva mikrofoni asendada ühe kõrvaklapiga. Sellist improviseeritud mikrofoni kasutades saame vestlusest puhtama salvestuse,” ütles ekspert.

2. Parem kui kõrvatropid

„Inimesed kasutavad sageli kõrvaklappe, et summutada ümbritsevat müra ja paremini keskenduda. Selleks sobib muusika kuulamine, mille valik on erinevatel platvormidel ääretult lai. Kuid pikalt keskendumist nõudva töö puhul võib muusika tüütama hakata ja kõige parem oleks lihtsalt vaikus. Teiste inimeste juuresolekul suurte kõrvaklappide välja võtmine ja kõrvadele panemine võib mõjuda mõnevõrra ebameeldivalt, kuid väikesed kõrva sobituvad juhtmevabad kõrvaklapid suudavad diskreetselt heli summutada. Näiteks on juhtmeta kõrvaklappidel Huawei FreeBuds Pro nii arenenud heli summutamise funktsioon, et selle aktiveerimisel ei kuule midagi isegi ilma muusikat mängimata. Seega pakuvad heli summutavatele kõrvaklappidele konkurentsi ka juhtmevabad kõrva mahtuvad nööpkõrvaklapid, mis garanteerivad töö ajal täieliku vaikuse,” kirjeldas Mishina turuolukorda.

Tootespetsialisti sõnul vaigistavad uued Huawei kõrvaklapid ümbritsevat müra ja lisaks toetavad ka kolme erinevat ümbritseva müra mudelit – alates ülitugevast mürast, näiteks lennukiturbiinist, kuni kontorimürani. Seetõttu suudavad kõrvaklapid olenevalt meie asukohast selle konkreetse keskkonna müra summutada. Lisaks on Mishina sõnul kõrvaklappidel erirežiim, mis võimaldab helistajat kuulda mürarikkas keskkonnas viibides. See režiim summutab igasuguse ümbritseva müra täielikult, võimendades samal ajal ainult kõneleja häält.

3. Ühendamine mitme seadmega

Eksperdi sõnul kasutavad inimesed kõrvaklappe sageli ühe seadmega, näiteks telefoniga. Kuid traadita kõrvaklappe saab korraga ühendada kahe erineva seadmega.

„Varem kõndisime tänaval, kuulasime muusikat ja kontorisse jõudes istusime arvuti taha ning muusika vaikis, sest võtsime klapid peast. Arvutiga tuli juhtmed eraldi ühendada või juhtmevabade kõrvaklappide puhul ühendus luua. Teise seadmega ühildumise samm on kaasaegsete kõrvaklappide puhul juba ajalugu, sest kõige uuemad juhtmevabad kõrvaklapid ühenduvad korraga nii telefoni kui ka arvutiga või hoopis nutikellaga. Ühelt seadmelt teisele lülitumiseks saab tülika seadistamise asemel lihtsalt kasutada ümberlülitusfunktsiooni, mida saab juhtida peakomplekti enda abil, ilma nutitelefonis rakendust aktiveerimata,” selgitas Mishina



4. Kas kõrvaklapid sobivad minu kõrvadega tõesti piisavalt hästi?

„On olukordi, kus tarbija paneb juhtmeta kõrvaklapid pähe, hakkab muusikat kuulama ja väidab siis, et kõrvaklapid tekitavad ebamugavustunde või ei kosta muusika hästi. Sellistel juhtudel on väga võimalik, et kõrvaklappide otsikud lihtsalt ei sobi konkreetsele kasutajale ja tuleks asendada. Aga kuidas teha kindlaks, kas halvas helikvaliteedis või ebamugavuses on süüdi kõrvaklappide kõrva pistetav ots, mitte kõrvaklapid ise? Uusimate kõrvaklappide testimiseks saab telefoni laadida spetsiaalse rakenduse, mis aitab kõrvaklappide sobivust testida. Seda funktsiooni nimetatakse nutikaks kompaktsuse tuvastamiseks ja see kuvab pärast testi tegemist ekraanil hinnangu, kas mõlemad kõrvaklapid on korralikult kõrvadesse sisestatud ja kas nende kuju sobib meile. Kui äpp näitab, et kõrvaklapid ei sobi, siis tuleb nende otsikud suuremate või väiksemate vastu vahetada ja uuesti proovida,” õpetas spetsialist.

5. Pöördlaadimise funktsioon

Kas juhtmevabade kõrvaklappide akut on võimalik laadida, kui meil pole käepärast näiteks arvutit ega laadijat? Mishina sõnul saab küll, kuid selleks on vaja uusimaid telefoni mudeleid, millel on see funktsioon olemas. „Mõnikord saavad juhtmeta kõrvaklappide akud tühjaks liikvel olles, aga nüüd on olemas funktsioon, mis lahendab ka selle ebameeldivuse. Pöördlaadimine on funktsioon, mida toetavad mõned uuemad nutitelefonid. Kuidas see toimib? Selleks tuleb telefonis sisse lülitada pöördlaadimise funktsioon ja asetada peakomplekti laadimisalus telefoni tagaküljele, kus need saavad telefonist juhtmevabalt akusid laadida. Muidugi tuleb esmalt veenduda, et telefon on piisavalt laetud, vastasel juhul saab ka telefoni aku tühjaks oodatust kiiremini. Õnneks peab kaasaegsete kõrvaklappide aku üsna kaua vastu. Näiteks Huawei FreeBuds Pro kõrvaklappide aku kestab seitse tundi, kui ei kasuta ümbritseva müra summutamise funktsiooni, ja kuni 30 tundi kõrvaklappide laadimiskarbi abil. Huvitav on see, et isegi kui kasutame aktiivselt müra summutamise funktsiooni, väheneb tööaeg vaid mõni tund,” tõi ekspert välja plussid.