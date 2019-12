Jõulukink, mis täidab kõik nõudlike teismeliste soovid ühekorraga. Jah, see eksisteerib!

Noored on kahtlemata kõige nõudlikumad nutitelefonide kasutajad. Disain, kaamera, võimekus ja aku kestvus on tihtipeale need omadused, mille vahel peab uut nutitelefoni valides kompromissi leidma. Huawei Nova 5T jätab sellise lähenemise minevikku ning on isiklikuks assistendiks tõelisele sisuloojale

Eneseväljendus ja enesekindlus on noorte tunnusjoonteks, mistõttu hindavad nad eriti kõrgelt mugavalt kättesaadavaid loomingulisi võimalusi. Kui kombineeritud on tehisintelligentsiga kaamerad, silmapaistev disain ja kauakestev aku, mis võimaldab püsivalt kõikide sõpradega ühenduses olla – oledki leidnud ideaalse jõulukingi isikupärase Nova 5T näol. Ja seda kõike tasukohase hinnaga.

Viis kaamerat kõige cool’imate fotode jaoks

Tootja on nutitelefoni paigutanud koguni 5 kaamerat, mis ületab kõiki lipulaevu ja isegi professionaalsete kaamerate võimekust. Nutifotograafia suurim väljakutse jäädvustada suurepärast materjali ka liikumise pealt, kiiresti ning seadistusi muutmata. Samas on noortele oluline ka loominguline kontroll, mis eeldab, et kaamera tarkvara lubaks erinevaid pildistussätteid kombineerida pakkudes nii rohkem võimalusi isikupärasema sisu loomiseks.

Nova 5T neli tagaküljel asuvat tehisintellektiga kaamerat võimaldavad jäädvustada nii hämmastavaid kõrgresolutsiooniga, ülilainurk fotosid kui ka kõrgetasemelisi 4K videoid. Lisaks lubab öörežiim jäädvustada pimedas uskumatult selge kvaliteediga fotosid.

Selfid pole isegi mitte küsimus. Ekraani alla peidetud esikaamera on kui isiklik fotostuudio, mis automaatse särituse ja taustvalgustuse reguleerimisega loob ideaalsed tingimused selfi-fotograafiaks. Isegi filtrid on sisse ehitatud – Instagrami filtrid on eilne päev.

Protsessor, mis on kiirem kui mööduv koolivaheaeg

Kellelegi ei meeldi aeglased telefonid, kuid noored on teadupärast veelgi kärsitumad. Nova 5T kiire protsessor võimaldab Full HD kvaliteeti toetavad LCD ekraanil mängida järjest nõudlikumaid mänge ning kasutada ka üha täienevaid sotsiaalmeediarakendusi. Seadme säästliku akuga ühendatud tehisintelligents teeb Nova 5T-st taskusse mahutava mängukonsooli.

Muutmälu võimaldab käivitada mitmeid rakendusi üheaegselt ja kuni 128 GB mälumahtu annab ruumi kõigi armastatud laulude, filmide ja rakenduste jaoks. Nutika tehnoloogiaga ei pea kunagi kompromisse tegema ning vanu, kuid südamelähedasi fotosid uue telefoniäpi allalaadimise tõttu kustutama.

Kõige isikupärasem disain

Noorte jaoks on nutitelefon omamoodi visiitkaart, mis ütleb selle omaniku kohta palju. Seega on telefoni välimuse eripära olulisem kui kunagi varem – tulenegu see siis isikupärasest telefoniümbrisest või silmapaistvast originaaldisainist. Huawei Nova 5T on väljendusrikas tehnoloogia ja kuumim moeaksessuaar ühes. Iga kõver, iga element, iga detail on HUAWEI Nova 5T puhul läbi mõeldud ja laimatult teostatud.

Vastupidav ja kiirlaadimisega aku

Nii igapäevaelu korraldamine, kooliasjad ning ka sõpradega suhtlemine on kandunud aina enam sotsiaalmeediasse. Pidevat võrguühendust ning rakenduste toimimist saab tagada pikalt vastupidav aku. Arvestades, et teismelised teevad sageli oma plaane nii-öelda käigu pealt, tuleb alati püsida ühenduses ja laadimiseks pole ka kunagi aega. Huawei Nova 5T SuperCharge tehnoloogiaga, mis võimaldab aku mahust pea 50% laadida kõigest 30 minutiga.

Uue Nova 5T nutitelefoni välja arendamisel oli Huawei peamiseks eesmärgiks kõrge tehnoloogilise võimekuse pakkumise mõistlikus hinnaklassis, tehes selle nõnda kättesaadavaks nii noortele kui ideaalset jõulukinki otsivatele lapsevanematele.