Isolatsioon muutub tüütuks? Kasuta neid nõuandeid, et lähedastega ühenduses püsida

Perekonna ja sõpradega aktiivselt telefoni- või videokõne vahendusel ühenduse hoidmine aitab kõikidel osapooltel isolatsioonis olemist lõbusamalt mööda saata. Tõenäoliselt on möödunud nädalaid, kui viimati näost-näkku kohtusite. Ajal, mil inimesed kogu maailmas praktiseerivad sotsiaalset distantseerumist, on tehnoloogia igapäevaelus olulisem kui kunagi varem.

Tehnoloogiaajastul ei ole isegi koduses isolatsioonis vaja tunda ennast üksi või lähedastest inimestest ära lõigatuna. On olemas lugematul arvul võimalusi, kuidas tavalisele telefonikõnele lisaks hoida kontakti pereliikmete ja sõpradega viisil, mis tundub, nagu vestleksite näost-näkku. Ja mis veel parem, erinevad telefonirakendused ei esita sulle pärast arvet – olge ühenduses kas või terve päev.

Nagu erinevad mobiilirakendused ja videokõne võimalusi pakkuvad programmid on enamike kodukontorite toimimise alustalaks, siis samu variante saab hõlpsasti kasutada sõprade või miks mitte ka vanavanematega kontakti hoidmiseks.

Uuringud näitavad, et vanemas eas inimeste sotsiaalmeedia kasutus on viimastel aastatel kahekordistunud. Skype, WhatsApp ja Viber on seega ideaalsed vahendid, millega kõrgemas vanuses lähedastega turvalist distantsi hoides suhelda. Sõpradega ühenduses olemise teevad lõbusamaks äpid, nagu TikTok ja Snapchat – miks mitte maailmas populaarsete trendidega kaasa minna.

Kui esmapilgul võib arvata, et tehnoloogia on tähendusrikaste suhete vaenlane, siis psühholoogid selgitavad, et telefon või arvuti aitavad teatud olukordades hoopis suhete püsimisele ja arenemisele kaasa. Tehnoloogia aitab pereliikmete ja armastatuga lähedasemana tunda, hõlpsamini konflikte lahendada ning tuua suhetesse särtsu.

Milliseid nippe kasutada?

Esitage teineteisele põnevad väljakutseid – kes ei teaks näiteks kuulsaid TikToki tantsuvideosid või koroonaviiruse challenge’eid?

Kasutage videokõne võimalust, et süüa perega ühiselt õhtust või tähistada sõpradega sünnipäevi.

Mängige tehnoloogia vahendusel lauamänge.

Vaadake koos filme ja seriaale. Kui kodusele diivanile 2+2 reegli järgi filmiõhtut ei mahuta, siis pange oma kodudes film samal ajal käima ning veetke toredalt aega läbi videokõne.

Tehke lähedastega lühivideosid või pildigaleriisid oma päevast ja jagage neid privaatselt sotsiaalmeedias.

Kui eelnevad nõuanded ei ole sulle, siis proovi midagi lihtsamat – näiteks tee iga päev videokõne uuest ruumist. Kodust küll välja minna ei tohiks, kuid pane enda loovus tööle ja vaheta keskkonda kodustes tingimustes.

Populaarsed suhtlusrakendused pakuvad erinevaid naljakaid filtreid, millega enda välimust videos muuta. Millega täna üllatad?



Telefonirakendused muutuvad päev-päevalt inimestele rohkem kättesaadavamaks, olenemata, millise operatsioonisüsteemiga telefoni ja äpipoodi kasutada. Lisaks teistele äpipoodidele on populaarsed rakendused, nagu TikTok, Snapchat ja Viber saadaval ka AppGallery platvormil.

„Need ja teised levinud äpid on eriolukorras muutunud tähtsaks osaks inimeste igapäevas. Arendajad töötavad ööpäev läbi, et laiendada platvormi rakenduste valikut ning võimaldada kõigil ilma piiranguteta suhelda,“ ütles Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina

Inimesed, kes on soetanud näiteks Huawei uued lipulaevad, P40 ja P40 Pro saavad olulised sotsiaalmeedia rakendused tuua eelmisest telefonist üle Phone Clone süsteemi abil või alla laadida nende ametlikelt kodulehtedelt. „Tehnoloogia areneb ja koos sellega ka võimalus inimestega mugavalt kontakti hoida,“ sõnas Mishina.

Kui oled suhtlusrakenduste igapäevane kasutaja, siis kindlasti pakuvad need samad koduseks saanud äpid huvitavaid lahendusi, mida sa veel proovinudki pole. Astu mugavustsoonist välja, avasta tehnoloogia võlusid ning muuda lähedasega kontakti hoidmine enda lõbusaks harjumuseks – ja eriolukord ei tundugi enam nii tüütu.