Huawei Watch GT 2 Pro uue põlvkonna nutikell ühendab tipptasemel tehnoloogia esmaklassilise disainiga

Septembri alguses esitles Huawei ülemaailmselt oma GT 2 nutikellade sarja värskeimat mudelit Huawei Watch GT 2 Pro. Huawei uusim nutikell on saanud mitmeid täiendusi, ühendades endas kaasaegse disaini, esmaklassilised materjalid ning tipptasemel tehnoloogia.

Huawei GT 2 Pro nutikell on loodud esmajoones neile, kes soovivad, et nutiseadmed oleks funktsionaalsed, toetades nende igapäevaelu toiminguid ja professionaalsust, kuid mõjudes samal ajal ka kaasaegse ning maitseka stiilitäiendusena. GT 2 Pro kella puhul on suurt tähelepanu pööratud disainile ning materjalide vastupidavusele – selle kerge ent tugev titaanist kere, kriimustuskindel safiirist klaas ning keraamiline tagakülg annavad kellale aksessuaarina klassikalise, kvaliteetse ja elegantse välimuse. Kella isikupärasemaks muutmiseks võib kasutaja selle kuvale lisada endale meelepärase taustapildi.

Enam kui lihtsalt aksessuaar on Huawei Watch GT 2 Pro ka täiuslik spordi- ja tervisekaaslane. Uut nutikella on täiustatud kõige innovaatilisemate funktsioonidega, mis toetavad kasutaja füüsilist aktiivsust, väljas liikumist ja tervisliku seisundi jälgimist. GPS Route Back navigatsioonisüsteem aitab vabas õhus liikudes või matkates lihtsamini orienteeruda ning mõõta teekonda tagasi alguspunkti, samuti annab kell ülevaatlikku infot ilmastikutingimuste kohta.

Huawei GT 2 Pro kella enam kui saja erineva treeningrežiimi hulka on lisatud nüüd ka golfimäng, mäesuusatamine, lumelauasõit ning murdmaasuusatamine. Golfimängu režiimis saab kasutaja analüüsida muuhulgas oma löögiasendit, jälgida löökide, tempo, kiiruse, kalorsuse ning pulsi keskmisi näitajaid. See pakub ka visuaalseid ja aegluubis animeeritud löögidemonstratsioone. Lumespordialade puhul võimaldab kell jälgida pulssi, keskmist kiirust, maksimaalset kallet, rada ja vahemaad. Lisaks annab kell märku, kui mõni mõõdetud tervisenäitajatest ületab normaalset taset.

GT 2 Pro kella puhul on uuendatud Huawei TruSeen ™ 4.0+ patenteeritud pulsiseire tehnoloogiat, mis võimaldab kasutajatel jälgida ööpäevaringselt oma südame löögisagedust, vere küllastumist hapnikuga, unekvaliteeti ja stressitaset. Kell annab koheselt märku, kui kasutaja pulss on liiga kõrge või liiga madal.

Huawei Watch GT 2 Pro kella muudab eriliseks tema kauakestev aku, mis tänu nutikale energiasäästufunktsioonile ja spetsiaalselt väljatöötatud kiibistikule peab igapäevase normaalse kasutamise puhul vastu keskmiselt kaks nädalat. Kasutusmugavust tõstab veelgi võimalus laadida seadet ka juhtmevabalt.

Huawei Watch GT 2 Pro kasutamise muudavad sujuvaks ja mugavaks paljud käepärased nutifunktsioonid, mis võimaldavad kella ühildada teiste seadmetega. Näiteks võimaldab nutikell kuulata muusikat, saada sõnumite märguandeid, Huawei nutitelefoniga ühendumise korral vaadata kontakte ja kõnelogi, alustada ning vastu võtta kõnesid. Ühtlasi saab juhtida eemalt mobiiltelefoniga pildi tegemist või leida mobiiltelefoni, kui see kaduma on läinud.

Huawei on seadnud eesmärgiks ühendada igapäevane nutitehnika tehisintellektiga ning luua kõiki seadmeid kaasav Seamless AI life strateegia. Kõik uusimad Huawei tooted luuakse sooviga anda tarbijatele parim kogemus seadmete omavahelisel ühendamisel erinevates igapäevastes tegevustes, alates töötamisest, tervise jälgimisest ja treeningutest kuni meelelahutuseni välja.

Alates 21. septembrist on Huawei Watch GT 2 Pro nutikella võimalik osta eelmüügist. Eelmüügist ostes saab kingiks kaasa ühe aasta lisagarantiid ning Huawei FreeBuds 3i kõrvaklapid.

Alates 5. oktoobrist tuleb kell müüki kauplustesse üle Eesti ning selle soovituslik jaemüügihind on 299 eurot.