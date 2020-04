Huawei töötab aktiivselt, et laiendada AppGallery kohalike rakenduste valikut

Maailmas suuruselt kolmanda äpipoe Huawei AppGallery’iga on praeguseks hetkeks liitunud mitmed kohalikud mobiilirakendused, mille hulgas on meediaväljaanded, pank, sõidujagamisteenuse pakkuja ja DigiDoc. Huawei soovib selle kvartali jooksul lisada platvormile igapäevaselt vajalikud kodumaised rakendused.

AppGallery on Huawei ametlik rakenduste platvorm, kust saab alla laadida spetsiaalselt uute Huawei nutitelefonide jaoks sobivaid äppe.“AppGallery’st leiab praegu mitu Eesti inimeste jaoks olulist telefonirakendust. Seal on RIA DigiDoc dokumentide digiallkirjastamiseks, Yandex, erinevate meediaväljaannete ja teleoperaatorite äpid ning näiteks LHV pank,” sõnas Huawei Mobile Service’i äriarenduse juht Vitali Donskoi.

Huawei esindaja sõnul on ettevõtte eesmärgiks selle kvartali jooksul AppGallery platvormile lisada olulised kohalikud äpid, mida inimesed on harjunud igapäevaelus kasutama.

LHV digitaalpanganduse juht Margus Holland ütles: “LHV jaoks on oluline olla seal, kus on meie kliendid, sest tahame pakkuda parimat mobiiliäppi, sõltumata kliendi valitud seadme margist või mudelist.”

„Inimesed võivad esmapilgul telefonis kõige olulisemaks pidada erinevaid suhtlusrakendusi, millele on Huawei seadmetes muidugi ligipääs olemas, kuid alahinnata ei tasu igapäevaelu lihtsustavaid kohalikke rakendusi. Telefoniga peaks olema võimalik siseneda internetipanka, vaadata ühistranspordi graafikut või tellida taksot,“ ütles HMS äriarenduse juht Vitali Donskoi.

Donskoi sõnul on AppGallery suuruselt kolmas rakenduse platvorm maailmas. See on saadaval enam kui 170 riigis ja igakuiselt kasutab teenust üle maailma ligi 400 miljonit kasutajat, kelle päralt on tänaseks üle 45 000 äpi. “AppGallery’st leiab 1200 maailma tipprakendust ning pidevalt käib töö kohalike äppide valiku laiendamiseks. Kasutajad saavad puuduvatest rakendustest ettevõttele soovinimekirja kaudu teada anda,” ütles ta.

Globaalsetest rakendustest on AppGallery’s esindatud näiteks TikTok, Snapchat, Deezer, Viber, Telegram, Booking.com jne. Facebooki ja WhatsAppi saab Huawei telefoni laadida hõlpsalt läbi nende ametliku kodulehe. Platvormil on alla laetavad kõige mitmekülgsemad foto- ja videotöötlusrakendused, mis näiteks koos Huawei uue P40 Pro telefoni Leica nelikkaamera omadustega tagavad kasutajale kõige professionaalsema sisu, mis tahes kanalitesse.

AppGallery on loodud kõrgeima turvalisuse tasemega, et kaitsta kasutajate tundlikke andmeid ja privaatsust. Isikuandmeid väljaspool seadet ei töödelda ja kasutajal on nende üle täielik kontroll.

Huawei mobiilsideteenused (HMS) on loonud kolm piirkondlikku keskust ja 15 andmekeskust kogu maailmas. Kõik kasutajaandmed on anonüümsed ja neid hoitakse lokaalselt vastavalt iga kasutaja piirkonnale.