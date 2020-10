Huawei Petal Search on uus vahend nutitelefoni rakenduste leidmiseks

Meelelahutus, haridus, suhtlemine, ostlemine, mängud – kõik need tegevused on juba ammu kättesaadavad mobiilirakenduste kaudu. Tänapäeval on olemas väga palju erinevaid tehnikavidinaid ja nendega kaasnevaid rakendusi, mida on lihtne alla laadida. See aga võib olla riskantne, sest koos tehnoloogiaga arenevad ka häkkerid ja viirused, mistõttu võib uusi rakendusi otsides ja alla laadides kergesti sattuda küberkuritegeuse ohvriks.

Selleks, et tarbijale kõik vajalikud rakendused ühe nupuvajutusega turvaliselt kättesaadavaks teha, pakub Huawei uut otsingutööriista Huawei Petal Search, mis aitab kiiresti leida kõik vajaminevad rakendused.

Praeguseks on Huawei ametlikus äpipoes AppGallery olemas 18 erinevat äpikategooriat, mis katavad terve hulga tarbija vajadusi alates meelelahutusest kuni hariduse või ärini. Et lihtsustada otsinguid ja lühendada rakenduste allalaadimise teekonda, pakub Huawei nüüd otsingutööriista Huawei Petal Search. See võimaldab kasutajatel otsida ja alla laadida rakendusi mitte ainult AppGalleryst, vaid ka muudest allikatest. Petal Search on välja töötatud koostöös juhtivate ülemaailmsete ja Euroopa otsingumootoritega, nagu Qwant, mis aitab tagada vastavuse kõrgeimatele turustandarditele.

Tarbijate ohutus on üks peamisi prioriteete

Huawei tagab kõrgeima andmete turvalisuse nii rakenduste allalaadimisel, huvitava sisu otsimisel kui ka mobiilseadmete igapäevasel kasutamisel. Näiteks on Huawei mobiilsideteenused loonud kohaliku andmelao kuues piirkonnakeskuses ja rajanud 15 andmekeskust kogu maailmas. Seega on vastavalt sideteenuste eeskirjadele kasutaja andmed krüpteeritud ja salvestatud alati piirkonnas, kuhu ta kuulub. Lisaks töödeldakse delikaatseid isikuandmeid ainult seadmes endas ja ainult Huawei kasutajad saavad oma isikuandmetele ligi.

Turvalisuse kontekstis tuleks ära mainida ka ametlik Huawei AppGallery. See äpipood toetab uusimaid ja tõhusamaid turvaelemente: kasutajate autentimist, neljatasandilist tuvastust, allalaadimise ja installeerimise kaitset ning rakenduste talitlushäirete ennetust. Kasutajate mugavuse ja turvalisuse huvides testitakse põhjalikult kõiki rakendusi enne AppGallerysse jõudmist. Rakenduse valimise protsess koosneb privaatsuse kontrollidest, turvanõrkuse analüüsist, pahatahtliku käitumise riskide hindamisest ja äpi või seadme omaniku taustakontrollist.

Lisaks on Huawei AppGallery võtnud kasutusele kogu maailmas kehtiva vanusepiirangute süsteemi. Vaikimisi blokeeritakse sobimatu sisu vanuse järgi nii, et alaealised kasutajad sobimatule sisule ligi ei pääseks.

Kõrgeimad privaatsuse standardid

Uus otsingutööriist Huawei Petal Search järgib ka rangeid privaatsusstandardeid. Need on paika pannud Euroopa juhtivad privaatsuse ja autoriõiguste kaitse programmid.

Samuti näitab Huawei Petal Search alati otsingutulemuse allikat, andes kasutajatele võimaluse veenduda, et rakendus, mida soovitakse alla laadida, on täiesti turvaline. Lisaks on Huawei AppGallery täielikult integreeritud Petal Search otsinguga, mistõttu saab rakendusi otsida nii Huawei ametlikust äpipoest kui ka teistest allikatest vaid ühe otsinguakna kaudu. See on kasutajale mugav, kuna rakenduste saamiseks ei ole enam vaja minna eraldi esindusse ega pea ka ise internetis äppe otsima.

Rakendused on kohe saadaval

Huawei AppGallery on ka suurepärane koht oma lemmikrakenduste või -mängude avastamiseks. AppGallery kasutajatele pakutakse ka täiendavat sisu: kingitusi, spetsiaalseid mänguüritusi, võistlusi, auhindu või preemiaid. Huawei rakenduste pood pakub kõiki funktsioone, sõltumata sellest, kas tarbija veedab oma vaba aega mänge mängides, sportides või osteldes. Võimalik on sooritada oste Amazonis, mängida mänge, nagu „World of Tanks Blitz” või „Garena Free Fire: Rampage”. Need on vaid mõned näited parimatest rakendustest, mis on AppGallerys saadaval, ja nimekiri täieneb pidevalt.

Huawei Petal Search toetab nüüd enam kui 40 keelt ning on saadaval 45 riigis ja piirkonnas, tulevikus on plaan veelgi laieneda. Uus otsingutööriist on installitud uusimatele Huawei P40 seeria telefonidele, sealhulgas P40 Pro, P40 ja P40 lite, ning selle saab AppGalleryst alla laadida olemasolevatele Huawei kasutajatele, sisestades otsingusse „Petal Search“.