Huawei P40 Pro+ – elegantse disainiga nutifotograafia visionäär

Huawei P-seeria seadmed on alati olnud oma klassi parimad. Neil on läbi ajaloo olnud märkimisväärne jõudlus ja aku kestvus ning mis kõige olulisem, parim telefonikaamera turul. Huawei P40 Pro+ on kõike seda ja veel rohkematki – vaatame, mida uuenduslikku peidab endas ettevõtte uusim lipulaev.

Telefoni absoluutne staar on penta- ehk viisikkaamera, mis sisaldab 50 MP Ultra Vision põhikaamerat, 100-kordset SuperZoomi võimekust 10-kordse optilise suumiga, 40 MP ülilainurk-filmikaamerat, 3D-sügavuse tuvastamise kaamerat ja 32 MP ToF esikaamerat. Uue P40 seeria Pro mudelile on juba omistatud nimekaid auhindu, näiteks võideti Tipa World Awards 2020 konkursil parima nutitelefoni kaamera tiitel ja ka sõltumatu hindaja DxOMark on andnud telefoni kaamerale väga kõrged punktid.

Põhikaamera ja AI AWB algoritmiga mitmespektrilise värvitemperatuuri anduri abil on Huawei P40 Pro+ telefonil 45 protsenti täpsem värvijäädvustus ja see on võimeline veelgi täpsemalt fotol olevat keskkonda ning inimesi analüüsima. Olgu see päevavalguses või pimedates tingimustes, telefon võimaldab jäädvustada hetki ja objekte täpselt sellisena, nagu need silmale paistavad ja isegi paremini.

Huawei Golden Snap AI liikumisalgoritm tuvastab kehahoiakud ja näoilmed. Hetk jäädvustatakse liikuva pildina ja telefon soovitab valikust parimad fotod. Samuti saab paari sõrmeliigutusega eemaldada ootamatult taustale ilmunud inimesed – mitme kaadri kombineerimisel on tulemuseks puhas taust ja selge fookus. Funktsioon Golden Snap eemaldab fotolt ka kõik ebavajalikud peegeldused.

P40 Pro+ nutitelefon on elegantse tehnoloogia etalon. Selle neljakurviline overflow-ekraan on inspireeritud voolavast veest ning nanotehnoloogiline keraamiline tagakorpus on korraga õrn ja sile ning uskumatult vastupidav. Korpusel on Mohsi kümne palli skaalal 8,5 vääriline hinnang, mis tähendab, et disain on kooskõlas vastupidavusega. Telefon on saadaval kahes värvivalikus: klassikaline valge ja must.

Sõrmejäljelugeja on lipulaevadele kohaselt ehitatud ekraani sisse. Samuti toimib P40 Pro+ telefonis kiire ja usaldusväärne näotuvastus, mis võimaldab ilma lisaliigutusteta avada ekraani või pääseda ligi privaatsetele rakendustele.