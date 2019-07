Huawei P30 seeria nutitelefon tegi uue rekordi, ületades 10 miljoni toote müügipiiri rekordajaga

Huawei P-seeria on olnud viimase kolme kuu jooksul võidukas, saades mainekaid auhindu ning püstitates müügirekordeid.

Huawei Consumer Business Groupi mobiiltelefonide tootesarja president Kevin Ho ütles MWC Shanghai Global Device’i tippkohtumisel, et Huawei P30 seeria nutitelefonide müük ületas 100 miljoni piiri 30. mail, mis on varem kui 2018. aastal. „P30 seeria müügikogus ületas 10 miljoni ühiku piiri vaid 85 päeva pärast selle turulejõudmist, mis on 62 päeva lühem periood kui P20 seeria puhul. Tegemist on Huawei lipulaeva jaoks rekordilise kolme kuuga,” rõõmustas Ho.

2019. aasta parim nutitelefon

Peale selle kuulutas European Hardware Association Huawei P30 Pro 2019. aasta parimaks nutitelefoniks, jätkates brändi maine tipptasemel hoidmist. „Suur rõõm on näha, et Huawei on jälle koju viinud European Hardware Associationi parima nutitelefoni auhinna. P30 Pro võit on igati välja teenitud, tegemist on tootega, mis on tõeliselt mängu muutev,” lausus European Hardware Associationi esindaja.

Huaweil aitasid nii paljude tipptoimetajate tunnustust saavutada just erinevad uuenduslikud funktsioonid, sealhulgas SuperSpectrum Sensor, ekstreemne optiline SuperZoom-objektiiv ja uus Time-of-Flight (ToF) kaamera, samuti täiustatud optilise ja AI pildistabilisaatori tehnoloogia.



Tänu Huawei pidevale innovatsioonile pakuvad P30 seeria nutitelefonid suurepärast kasutajakogemust SuperSensing Leica Quadi kaamera, kümnekordse hübriidsuumi, ülipika aku kasutusaja ja uute värvivalikutega, nagu Breathing Crystal ja Amber Sunrise. Ka hulk olulisi meediaväljaandeid avaldas P30 seeriale tunnustust, kirjeldades seda kui „2019. aasta lipulaeva” ja „parimat telefoni pildistamise jaoks”.

2019. aasta parima nutitelefoni auhind võideti ka MWC 2019 Shanghai Summitil, kus edestati teisi samal perioodil turule tulnud tipptelefone.