Huawei P smart 2021 telefoni arvustus: sellel on kõik, mida tänapäeva inimene vajab

Sel aastal on Huawei otsustanud oma edukat nutitelefonide seeriat P smart edasi arendada, eesmärgiga pakkuda tarbijatele seda, mida nad tänapäeva moodsaks eluviisiks vajavad. Seetõttu tutvustas ettevõte sügisel uut telefoni Huawei P smart 2021. Mis selles telefonis nii erilist on?

Kaamera: see teeb kõike, mida vaja

Tänapäeval investeerivad nutitelefonide tootjad väga palju oma seadmetes olevate kaamerate kvaliteedi parandamisse. See on ka mõistetav, sest sotsiaalvõrgustike ja distantsilt suhtlemise ajastul on kaamera kasutajate jaoks eriti oluline. Seetõttu pöörab ka uus Huawei P smart 2021 sellele palju tähelepanu.

Seadme 48 megapiksliga (MP) tagumine kaamera võimaldab teha kvaliteetseid fotosid 0,5-tollise (f/1,8) sensoriga, mis aitab vähendada müra ja parandada foto kvaliteeti. Neid tehnoloogilisi omadusi täiendab tehisintellekti (AI) tehnoloogia, mis aitab tagada paremat eraldusvõimet isegi öösel või vähese valgusega kohtades pildistades. See on eriti kasulik, kui arvestada, et hea foto kõige olulisem aspekt on õige valguse ja varju mäng – hea varustuseta on seda raske luua.

Huawei P smart 2021 esiküljel on 8-megapiksline (MP) kaamera. Tosin aastat tagasi oli populaarsetel digikaameratelgi kaks korda vähem megapiksleid, nii et kaamerate kvaliteet on telefonides tohutu arenguhüppe teinud. Sellel on ka tehisintellekti pakutav ilurežiim, mis annab reaalajas tehtud fotodele vajalikke täiustusi, nii et äsja tehtud kaadrit saab lisapingutusteta kohe sotsiaalvõrgustikes jagada.

Kaameral on ka 120-kraadine ülilainurkobjektiiv, mis võimaldab jäädvustada tavapärasest palju avaramat pilti. Sellega saab mugavalt sõpradega koos veedetud hetki pildistada või reisil olles mõõtmatuid looduspilte jäädvustada. Mida veel nutikaameralt tahta? Huawei P smart 2021 loojad on telefonikaamera arendamisel püüdnud katta kõiki igapäevaelu valdkondi – olgu selleks siis endast üksi või koos kaaslastega kvaliteetse foto tegemine, reisil kogetu jäädvustamine või hämaras pildistamine.

Huawei

Ekraan: ere, kuid mitte väsitav

Oma fotosid ja videoid tahame ju vaadata eredal ning laial ekraanil. Lisaks vaatame oma telefonides palju muud sisu ja just videoid tahetakse näha korraliku kvaliteediga ning mugavalt. Seetõttu on heledad ja suured telefoniekraanid tänapäeval hädavajalikud.

Huawei P smart 2021 ekraani mõõtmed on 6,67 tolli ja see hõivab tervelt 90 protsenti telefoni esiküljest. Esikaamera on sujuvalt integreeritud mitte telefoni raami, vaid ekraani taha, nii et see aitab kasutajatel kogeda sujuvat piirideta ekraani ilma ühegi katkestuseta – oluline tänapäeva tarbijate jaoks. Huawei tellitud uuring kinnitas, et 26 protsendi Baltikumi tarbijate jaoks on unistuste telefonile mõeldes just see funktsioon olnud üks kolmest olulisemast.

Lisaks on Huawei P smart 2021 ekraanil äärmiselt kõrge Full HD kvaliteet, nii et telefonis saab mugavalt videoid vaadata ja probleemideta mänge mängida.

Mõeldes sellele, kui kaua aega veedab keskmine tarbija ekraani taga, on Huawei P smart 2021 arendajad hoolitsenud ka inimeste silmade tervise eest. Telefonil on tõhus sinise valguse filter, mis aktiveeritakse funktsiooniga Eye Comfort. See võimaldab teil silmi pingutamata telefoni pikemalt turvaliselt sirvida.

Kujundus: ka sellel on funktsioon

Oleme harjunud rääkima, et nutitelefonid on väga funktsionaalsed, sest nendes olevad äpid ja tehnoloogilised lahendused aitavad meil igapäevaseid ülesandeid täita. Kuid tänapäeval on ka telefoni disainil selge funktsioon – hea disain täiendab riietust ja personaalset stiili, võimaldab telefoniga mugavalt opereerida ning aitab tervele maailmale näidata kasutaja hoiakuid.

Huawei P smart 2021 arendajad said sellest trendist suurepäraselt aru ning värvisid telefoni erksates, moodsates ja nooruslikes värvides. Tarbijad saavad valida loodusest inspireeritud värvitoonide vahel: purustav roheline, roosa kuld ja kesköö must.

Lisaks on ettevõte püüdnud muuta muud disainilahendused võimalikult funktsionaalseteks. Näiteks paikneb Huawei P smart 2021 telefoni avamisnupp kere külgserval, et see oleks alati hõlpsasti ligipääsetav. Kuid mis kõige tähtsam – nüüdsest täidab see koguni nelja funktsiooni: telefoni ekraani äratamine, häälassistendiga suhtlemine, telefoni sisse- ja väljalülitamine ning sõrmejäljega maksete kinnitamine.

Huawei

Võimsus: sujuv ja kauakestev töövõime on prioriteet

Tänapäeval on telefoni funktsionaalsus lahutamatu selle kvaliteetsest ja kauakestvast toimimisest – tarbijad soovivad esimesena värskeid uudised teada saada või igal suvalisel hetkel sotsiaalvõrgustikes mõtteid jagada. Seetõttu on Huawei P smart 2021 telefonil kaheksatuumaline protsessor koos tarkvara EMUI 10.1 uusima versiooniga kiire ja sujuva töö tegemiseks.

Telefon toetab SuperCharge'i kiirlaadimistehnoloogiat, nii et te ei pea muretsema aku tühjenemise pärast. Piisab vaid seadme kümneminutilisest laadimist, et kasutada seda kaks tundi. Ja kui aku on täielikult laetud, ei ole järgmise laadimise pärast veel tükk aega vaja muretseda. 5000 mAh aku võimaldab muusikat kuulata kuni 108 tundi, sirvida internetis 12 tundi või striimida videoid 23 tundi.

Lisaks võimaldab seadme 128 GB mälu jäädvustada elu kõige olulisemaid ja lõbusamaid hetki, hoida käepärast palju muusikat ning muud kaasahaaravat sisu. Nii tuletab Huawei P smart 2021 veel kord meelde, et sellel on kõik vajalik taskukohase hinnaga. Tootja soovitatav telefoni turuhind on vaid 229 eurot.