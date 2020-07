Huawei MatePad Pro tahvelarvuti – tasakaal loomingulisuse ja praktilisuse vahel

SISUTURUNDUS RUS

Huawei MatePad Pro

Augustis jõuab Eesti turule Huawei uusim tahvelarvutite lipulaev MatePad Pro. See seade paneb kiiresti ümber mõtlema need, kelle arvates on tahvelarvutite ajastu läbi saanud.